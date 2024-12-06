ФОТО | В Эстонии близ восточной границы проходят военные учения

Учения Pikne проходят со 2 по 15 декабря, в них участвует около 2000 военнослужащих из Эстонии и стран-союзников. Первая неделя учений посвящена переброске подразделений и отработке боевых действий, а вторая – боевым стрельбам союзных подразделений на полигоне Сиргала. Например, на этой неделе в ходе учений по быстрому развертыванию союзных сил около 200 солдат из 3-го десантного полка морской пехоты Вооруженных сил Франции прилетели в Эмари, а оттуда отправились в сельскую местность для интеграции в многонациональную оперативную группу НАТО, постоянно дислоцированную в Эстонии.

Хотя основные действия в рамках учений Pikne на восточном фланге НАТО проходят вблизи восточной границы Эстонии, учения носят сугубо оборонительный характер, объединяя воздушные, наземные и морские операции союзных сил.

В ходе учений, которыми руководит эстонская дивизия, эстонские и союзническиe подразделения отработают быструю переброску дополнительных войск в Эстонию и отражение военных угроз на суше, в воздухе и на море.

Учения Pikne являются частью меры бдительности (Vigilance Activity) НАТО Brilliant Eagle, которая направлена на повышение мобильности и оперативного взаимодействия союзников в регионе Балтийского моря.

Министр обороны Ханно Певкур посетил сегодня дополнительные учебные сборы Okas 24-2 и поблагодарил участвующих в них резервистов, которые в рамках учений Pikne также вносят вклад в расширении боеготовности НАТО в нашем регионе.

Правительство решило призвать до 250 резервистов на дополнительные учебные сборы Okas. По предложению командующего Силами обороны на дополнительные учебные сборы были призваны резервисты инженерного батальона 1-й пехотной бригады и зенитной батареи ближнего действия при дивизии.