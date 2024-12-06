ДЕВУШКА ДНЯ | Самая эффектная велогонщица из Нидерландов привнесла новую волну любви к велоспорту

Пак Мунен – нидерландская велосипедистка, ранее выступавшая за команды Lotto Soudal и UCI Chevalmeire. Она является большой поклонницей Формулы 1 и активно поддерживает Макса Ферстаппена, посещая все этапы Гран-при Нидерландов в Зандворте. Неоднократно её называли самой красивой спортсменкой Нидерландов.

Девушка обладает модельной внешностью и могла бы легко стать звездой на обложках журналов, однако она выбрала путь профессионального спорта, посвятив свою жизнь велосипедным гонкам.

Пак Мунен регулярно участвует в соревнованиях и добилась значительных успехов в велоспорте, заслужив признание за свои достижения.

Пользователи сети отмечают, что такие девушки, как Пак Мунен, играют важную роль в привлечении внимания к спорту, особенно среди мужской аудитории, вдохновляя их на занятия физической активностью.

На Instagram Пак Мунен подписались уже более 800 тысяч поклонников спорта. Многие из них признаются, что начали интересоваться велоспортом именно благодаря её постам, которые вдохновляют и мотивируют к активному образу жизни.

На счету Пак Мунен участие в таких престижных соревнованиях, как Национальный чемпионат Нидерландов WE, велогонки Ле-Семен и Флеш Валонь, Тур Фландрии и многие другие. Но лучше всего об успехах этой талантливой спортсменки говорят её достижения на трассе. Просто посмотрите на фото этой красавицы!

Пак Мунен с 2017 по 2019 год ездила за команду UCI Women’s Team Lotto-Soudal Ladies. В период с 2016 по 2019 год она состояла в отношениях с бельгийским велосепедистом Эли Айзербит.

В мае 2017 года Мунен была названа самой красивой спортсменкой Нидерландов по версии журнала FHM. Несмотря на несколько трудных сезонов, включая неудачи в 2018 году, когда она не финишировала на большинстве гонок и упала на национальном чемпионате по шоссейным велогонкам, она подписала контракт с Lotto Soudal Ladies на 2019 год.