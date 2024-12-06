06.12.2024, 18:12
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Кубок Эстонии по волейболу: сможет ли „Сельвер/ТалТех“ совершить камбэк и выйти в финал?
„Сельвер/ТалТех“ vs „Пярну“ 19:25;
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня станет известен второй финалист Кубка Эстонии по волейболу. В ответном матче столичный „Сельвер/ТалТех“ на своей площадке примет клуб „Пярну“. Начало игры в 19:00, прямую трансляцию смогут посмотреть все подписчики Delfi.
В первом полуфинальном матче Кубка Эстонии „Пярну“ уверенно обыграл „Сельвер/ТалТех“ со счётом 3:0. Для выхода в финал команде требуется выиграть два сета в ответной встрече. „Пярну“ продолжает демонстрировать отличную форму и в Балтийской лиге, где удерживает лидерство.
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