ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Кубок Эстонии по волейболу: сможет ли „Сельвер/ТалТех“ совершить камбэк и выйти в финал?

В первом полуфинальном матче Кубка Эстонии „Пярну“ уверенно обыграл „Сельвер/ТалТех“ со счётом 3:0. Для выхода в финал команде требуется выиграть два сета в ответной встрече. „Пярну“ продолжает демонстрировать отличную форму и в Балтийской лиге, где удерживает лидерство.

Капитан „Пярну“ Андрус Раадик отмечает важность сосредоточенности на результате:“Надеюсь, что наша уверенность не зашкаливает. Первая победа со счётом 3:0 — уже история. Завтра всё начнётся заново. Надеюсь, что мы возьмём последний решающий сет“, — сказал он.