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06.12.2024, 18:12

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Кубок Эстонии по волейболу: сможет ли „Сельвер/ТалТех“ совершить камбэк и выйти в финал?

 
„Сельвер/ТалТех“ vs „Пярну“ 19:25;
Kas Pärnu VK suudab reedel eduseisu hoida?
Kas Pärnu VK suudab reedel eduseisu hoida?
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

Сегодня станет известен второй финалист Кубка Эстонии по волейболу. В ответном матче столичный „Сельвер/ТалТех“ на своей площадке примет клуб „Пярну“. Начало игры в 19:00, прямую трансляцию смогут посмотреть все подписчики Delfi.

В первом полуфинальном матче Кубка Эстонии „Пярну“ уверенно обыграл „Сельвер/ТалТех“ со счётом 3:0. Для выхода в финал команде требуется выиграть два сета в ответной встрече. „Пярну“ продолжает демонстрировать отличную форму и в Балтийской лиге, где удерживает лидерство.

Капитан „Пярну“ Андрус Раадик отмечает важность сосредоточенности на результате:“Надеюсь, что наша уверенность не зашкаливает. Первая победа со счётом 3:0 — уже история. Завтра всё начнётся заново. Надеюсь, что мы возьмём последний решающий сет“, — сказал он.

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