06.12.2024, 18:12
ФОТО и МАТЧ В ЗАПИСИ | Кубок Эстонии по волейболу: „Пярну“ снова обыграл „Сельвер/ТалТех“ и вышел в финал
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу, 6 декабря, определился второй финалист Кубка Эстонии по волейболу. В ответном матче столичный „Сельвер/ТалТех“ на своей площадке проиграл клубу „Пярну“ со счетом 1:3 (19:25; 20:25; 29:27; 17:25).
В первом полуфинальном матче Кубка Эстонии „Пярну“ уверенно обыграл „Сельвер/ТалТех“ со счётом 3:0. Для выхода в финал команде требовалось выиграть два сета в ответной встрече. „Пярну“ продолжает демонстрировать отличную форму и в Балтийской лиге, где удерживает лидерство.
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