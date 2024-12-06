Другие виды
06.12.2024, 18:12

ФОТО и МАТЧ В ЗАПИСИ | Кубок Эстонии по волейболу: „Пярну“ снова обыграл „Сельвер/ТалТех“ и вышел в финал

 
Kas Pärnu VK suudab reedel eduseisu hoida?
Kas Pärnu VK suudab reedel eduseisu hoida?
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

В пятницу, 6 декабря, определился второй финалист Кубка Эстонии по волейболу. В ответном матче столичный „Сельвер/ТалТех“ на своей площадке проиграл клубу „Пярну“ со счетом 1:3 (19:25; 20:25; 29:27; 17:25).

В первом полуфинальном матче Кубка Эстонии „Пярну“ уверенно обыграл „Сельвер/ТалТех“ со счётом 3:0. Для выхода в финал команде требовалось выиграть два сета в ответной встрече. „Пярну“ продолжает демонстрировать отличную форму и в Балтийской лиге, где удерживает лидерство.

Это значительное достижение для „Пярну“, ведь команда в последний раз выходила в финал Кубка в 2018 году, а завоевывала трофей в 2016 году.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии