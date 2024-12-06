ФОТО и МАТЧ В ЗАПИСИ | Кубок Эстонии по волейболу: „Пярну“ снова обыграл „Сельвер/ТалТех“ и вышел в финал

В первом полуфинальном матче Кубка Эстонии „Пярну“ уверенно обыграл „Сельвер/ТалТех“ со счётом 3:0. Для выхода в финал команде требовалось выиграть два сета в ответной встрече. „Пярну“ продолжает демонстрировать отличную форму и в Балтийской лиге, где удерживает лидерство.

Это значительное достижение для „Пярну“, ведь команда в последний раз выходила в финал Кубка в 2018 году, а завоевывала трофей в 2016 году.