ЧП и криминал
07.12.2024, 21:54

Пилот: причиной авиакатастрофы в Вильнюсе могли стать существенные ошибки

 
Šarūns Meškis, Delfi.lt
Место катастрофы самолета DHL в Вильнюсе
Место катастрофы самолета DHL в Вильнюсе
ФОТО: Facebook | Delfi Meedia

„Подобные катастрофы не случаются из-за одной ошибки - это целая серия ошибок, и некоторые из них существенны“, - так опытный пилот Аудрюс (имя изменено) прокомментировал Delfi.lt авиакатастрофу 25 ноября возле Вильнюсского аэропорта. В то роковое утро погиб пилот грузового самолета DHL Boeing 737-400, принадлежавшего Swift Air. Трое членов экипажа выжили, один из них находится в критическом состоянии.

Аудрюс, имеющий 18-летний опыт пилотирования воздушного транспорта, поделился своим мнением о том, что могло стать причиной крушения, и указал на несколько важных деталей. По словам Аудрюса, он много раз взлетал и приземлялся в Вильнюсском аэропорту, в том числе пилотировал и Boeing 737 в течение пяти лет, или 2300 часов.

Вот более детальное пояснение, дополненное некоторыми авиационными терминами.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
RusDelfi
Поделиться
Комментарии