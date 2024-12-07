07.12.2024, 21:54
Пилот: причиной авиакатастрофы в Вильнюсе могли стать существенные ошибки
ФОТО: | Delfi Meedia
„Подобные катастрофы не случаются из-за одной ошибки - это целая серия ошибок, и некоторые из них существенны“, - так опытный пилот Аудрюс (имя изменено) прокомментировал Delfi.lt авиакатастрофу 25 ноября возле Вильнюсского аэропорта. В то роковое утро погиб пилот грузового самолета DHL Boeing 737-400, принадлежавшего Swift Air. Трое членов экипажа выжили, один из них находится в критическом состоянии.
Аудрюс, имеющий 18-летний опыт пилотирования воздушного транспорта, поделился своим мнением о том, что могло стать причиной крушения, и указал на несколько важных деталей. По словам Аудрюса, он много раз взлетал и приземлялся в Вильнюсском аэропорту, в том числе пилотировал и Boeing 737 в течение пяти лет, или 2300 часов.
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