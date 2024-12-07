Пилот: причиной авиакатастрофы в Вильнюсе могли стать существенные ошибки

Аудрюс, имеющий 18-летний опыт пилотирования воздушного транспорта, поделился своим мнением о том, что могло стать причиной крушения, и указал на несколько важных деталей. По словам Аудрюса, он много раз взлетал и приземлялся в Вильнюсском аэропорту, в том числе пилотировал и Boeing 737 в течение пяти лет, или 2300 часов.