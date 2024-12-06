ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: „Тартуский университет“ проиграл на последних секундах, прервав свою 7-матчевую победную серию

„Тартуский университет“ начал матч неуверенно, уступив в первой четверти „Огре“ со счетом 19:23. Однако во второй четверти команда скорректировала свою игру, став более атакующей, и к перерыву вышла вперед с результатом 38:35. Во второй половине они продолжили уверенную игру, увеличив свое преимущество и закончив третью четверть с перевесом 50:44.