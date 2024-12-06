ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: сможет ли „Тартуский университет“ одержать восьмую победу подряд в матче с латвийским клубом?

Команда „Тартуского университета“ под руководством Айвара Куусмаа начала сезон с трёх поражений в первых четырёх матчах, но затем выдала серию из семи побед подряд. Во вторник тартусцы дома одолели замыкающую таблицу команду Кейлаской баскетбольной школы, вырвав победу с разницей всего в четыре очка (89:85).