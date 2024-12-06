06.12.2024, 18:01
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: сможет ли „Тартуский университет“ одержать восьмую победу подряд в матче с латвийским клубом?
„Тартуского университета“ vs „Орге“ 19:23; 19:12;
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Тартуского университета“ проведёт домашний матч против латвийского клуба „Огре“. Игра начнётся в 19:00, а её прямую трансляцию смогут посмотреть все подписчики Delfi.
Команда „Тартуского университета“ под руководством Айвара Куусмаа начала сезон с трёх поражений в первых четырёх матчах, но затем выдала серию из семи побед подряд. Во вторник тартусцы дома одолели замыкающую таблицу команду Кейлаской баскетбольной школы, вырвав победу с разницей всего в четыре очка (89:85).
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