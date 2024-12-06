Разведывательный центр Сил обороны Эстонии открыл линию для анонимных сообщений об угрозах стране

В условиях, когда агрессивный восточный сосед стремится расширить свое влияние в мире, возрастает потребность в сборе разведывательной информации. Все, кто обладает сведениями о лицах, действиях или других угрозах для Эстонии, могут внести вклад в этот процесс. Каждое сообщение и любой фрагмент несут ценность, которую аналитики разведывательного центра могут использовать для составления общей картины.

Ожидается информация, которая полезна для военной защиты страны и предупреждения угроз. Также принимаются данные о рисках для военнослужащих, подразделений и инфраструктуры как в Эстонии, так и за рубежом.

Сообщения можно отправлять на адрес электронной почты report@mil.ee или по почте. Также остается возможность передать информацию лично придя в разведывательный центр. Для передачи данных за рубежом можно обратиться в посольство или консульство Эстонской Республики, которые передадут информацию в центр.

Передача информации может быть сопряжена с рисками, поэтому необходимо выбирать безопасный канал связи. При отправке электронных писем рекомендуется использовать дополнительный уровень защиты, например, через браузер TOR или VPN-соединение. Следует избегать использования электронной почты или устройств, которые могут быть связаны с отправителем (личная почта, компьютер, мобильный телефон). Рекомендуется пользоваться анонимным киберпространством (анонимные мобильные связи, публичный Wi-Fi и т.д.). Разведывательный центр защищает источники и передаваемую информацию. Подробная информация доступна на эстонском, английском и русском языках.

Дополнительную информацию можно найти здесь.

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