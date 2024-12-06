Министр Хартман предлагает частично приватизировать Eesti Post

Идея продажи части государственной почтовой компании обсуждается в кругах чиновников и политиков уже не первый год - эту идею поддерживает и Пирет Хартман, пишет RusERR.

Она пояснила, что посылочный бизнес, который является основным источником дохода Eesti Post, объемен: „Мы осуществили довольно большие инвестиции в Каунасе, чтобы создать дополнительные мощности для работы в посылочном бизнесе. Но если мы хотим двигаться дальше, конкуренция будет очень и очень жесткой, и нам потребуется дополнительный капитал, чтобы увеличить объемы. Чем больше объемы, тем больше Eesti Post получит прибыли“.

„Мы предлагаем правительству частичную приватизацию, – сказала Хартман. – Если правительство даст нам мандат на дальнейшие действия, то, по текущим оценкам, этот процесс произойдет не раньше 2027 года, поскольку подготовка к первичному публичному размещению акций потребует от ведомства времени, и это, конечно, нельзя делать в спешке“.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить