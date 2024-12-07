Петерсону на дали „шанса на свободу“ в Нарве

Департамент отказал в разрешении на размещение такой рекламы, „поскольку заявленная наружная реклама не соответствует требованиям Закона о рекламе“.

„Согласно § 3 (4) пункт 1 Закона о рекламе, реклама не должна противоречить общественной морали и доброй практике“, — следовало уточнение чиновников.

„Содержание рекламы с портретом этого человека не совсем корректное“, — прокомментировала RusDelfi ответ департамента его руководитель Анне Веэво. — Мы сделали замечания, если бы фирма изменила суть, убрала бы фотографию, то можно было бы и разрешить эту рекламу в городе“.

В сентябре прошлого года Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором предъявила обвинение гражданам Эстонской Республики Айво Петерсону и Дмитрию Роотси в государственной измене, а гражданину Российской Федерации Андрею Андронову — в ненасильственных действиях против Эстонской Республики, совершенных иностранцем.

Согласно обвинению, с октября 2022 года по 10 марта 2023 года Петерсон и Роотси на основании полученных из РФ указаний сознательно и организованно помогали России и лицам, действующим от имени российских ведомств, в ненасильственных действиях против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики.

Кроме этого, Петерсон помогал обвиняемому Андронову в ненасильственных действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии.

Все трое находятся под стражей.

В октябре суд определил для Петерсона сумму залога в размере 150 000 евро. При внесении этой суммы подсудимый на время процесса смог бы выйти на свободу. В этом случае мерой пресечения был бы запрет покидать место жительства.

Петерсон так прокомментировал тогда для портала Delfi возможность своего освобождения: „Поживём-увидем. Если свободное общество придет на помощь, то есть надежда выйти“.

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