08.12.2024, 12:15
Рецидивист, прославившийся благодаря популярной телепрограмме, вновь рвется на УДО(1)
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Теэт Мяртман (38), отбывающий уже четвертый тюремный срок, в четверг заявил в суде, что он достоин освобождения. „Я хотел бы начать новую жизнь“, - сказал он. Тюрьма и прокуратура поддерживают этот план.
Теэт и его брат-близнец получили известность на всю Эстонию в 2010 году, когда о них рассказали в телепрограмме „Võsareporter“ на Kanal 2. Тогда молодые люди носили фамилию Кяэпа. Чтобы поймать братьев, их наняли укладывать в один двор брусчатку. Неожиданное появился не доверчивый клиент, а работники, которых братья обвели вокруг пальца. Дирижировал противостоянием ведущий программы Пеэтер Выза.
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