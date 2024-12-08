ЧП и криминал
08.12.2024, 12:15

Рецидивист, прославившийся благодаря популярной телепрограмме, вновь рвется на УДО

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Судьба Теэта Мяртмана выяснится на следующей неделе
Судьба Теэта Мяртмана выяснится на следующей неделе
ФОТО: Karoliina Vasli

Теэт Мяртман (38), отбывающий уже четвертый тюремный срок, в четверг заявил в суде, что он достоин освобождения. „Я хотел бы начать новую жизнь“, - сказал он. Тюрьма и прокуратура поддерживают этот план.

Теэт и его брат-близнец получили известность на всю Эстонию в 2010 году, когда о них рассказали в телепрограмме „Võsareporter“ на Kanal 2. Тогда молодые люди носили фамилию Кяэпа. Чтобы поймать братьев, их наняли укладывать в один двор брусчатку. Неожиданное появился не доверчивый клиент, а работники, которых братья обвели вокруг пальца. Дирижировал противостоянием ведущий программы Пеэтер Выза.

К сегодняшнему дню обоих братьев можно назвать серийными преступниками. Например, Теэта в 2010 году осудили на десять лет за мошенничество, избиение проститутки и сексуальные отношения с несовершеннолетней.

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