Правда ли, что на этом фото показана военная техника на улицах Сеула после введения военного положения?
В начале декабря 2024 года в интернете распространились кадры с военной техникой, якобы проезжающей по центру южнокорейской столицы после введения в стране военного положения. Мы проверили корректность таких публикаций.
3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение. Многие СМИ и Telegram-каналы проиллюстрировали свои заметки об этой новости фотографией, на которой изображена колонна военной техники, проезжающая по улицам города. Подписи к снимку гласят, что он был сделан в центре Сеула вскоре после введения военного положения в Южной Корее. С такой подписью фотография появилась как в российских СМИ (Life.ru, „РИА Новости“, 161.ru), так и в зарубежных (Bild, Malta Today, Khabar Online, Israel Hayom). Изображение также опубликовали Telegram-каналы Mash (931 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Топор Live“ (794 000), „Осторожно, новости“ (364 000), Shot (319 000) и др.
3 декабря Юн Сок Ёль экстренно обратился к народу и объявил в стране военное положение — это произошло впервые с 1979 года. Такая мера, по словам главы государства, была направлена на защиту конституционного порядка от коммунистических сил и внутренних антигосударственных элементов. Введение военного положения произошло на фоне конфликта между президентом и оппозицией, которая имеет большинство в парламенте — Юн обвинял политических оппонентов в парализации работы государства. Вскоре после обращения президента у здания парламента начались протесты, а сам указ продержался всего шесть часов — депутаты Национального собрания, несмотря на запрет, собрались на экстренное заседание и проголосовали за отмену военного положения. 5 декабря стало известно, что полиция Южной Кореи начала расследование против Юна по подозрению в государственной измене.
Хотя в новостных заметках о тех событиях снимок был представлен как актуальный, результаты обратного поиска по изображению в Google показывают иное. Впервые он был размещён в статье на сайте seoul.co.kr 27 января 2024 года, то есть почти за 11 месяцев до объявления в стране военного положения. В заметке фотография сопровождалась подписью: „1-я гвардейская бригада столичного командования обороны провела мобильные учения с использованием бронированной машины K808 (Baekho) в центре Сеула утром 25 января 2024 года“. Учения начались на рассвете, чтобы минимизировать неудобства для граждан, и широко освещались в южнокорейских СМИ. Газета Maeil Business Newspaper указала, что снимок был сделан недалеко от Сеульского вокзала.
Помимо снятых тогда фотографий, в открытых источниках есть и видео с движущейся по Сеулу бронетехникой. 27 января 2024 года южнокорейский Chanel A опубликовал на своём YouTube-канале подробный репортаж с проведённых учений, где бронетехника заснята с разных ракурсов. На 25-й секунде ролика колонна запечатлена с того же ракурса, что и на вирусном снимке.
Если обрезать скриншот из репортажа Chanel А, а также повысить яркость и резкость снимка, то изображения получатся практически идентичными.
Несмотря на то что эта фотография не отражает реальные события ночи с 3 на 4 декабря, тогда на улицах Сеула действительно появилась армия: над городом кружили вертолёты, а военнослужащие проникали в здание парламента через разбитые окна. И многочисленные другие фото с военной техникой, распространяемые крупными СМИ и фотоагентствами, достоверны.
Таким образом, разбираемое фото бронетехники на улицах Сеула никак не связано с объявлением в Южной Корее военного положения в ночь на 4 декабря. Это слегка отредактированный скриншот из ролика, посвящённого военным учениям в этой стране в январе.
Итог: Неправда