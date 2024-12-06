Правда ли, что на этом фото показана военная техника на улицах Сеула после введения военного положения?

3 декабря Юн Сок Ёль экстренно обратился к народу и объявил в стране военное положение — это произошло впервые с 1979 года. Такая мера, по словам главы государства, была направлена на защиту конституционного порядка от коммунистических сил и внутренних антигосударственных элементов. Введение военного положения произошло на фоне конфликта между президентом и оппозицией, которая имеет большинство в парламенте — Юн обвинял политических оппонентов в парализации работы государства. Вскоре после обращения президента у здания парламента начались протесты, а сам указ продержался всего шесть часов — депутаты Национального собрания, несмотря на запрет, собрались на экстренное заседание и проголосовали за отмену военного положения. 5 декабря стало известно, что полиция Южной Кореи начала расследование против Юна по подозрению в государственной измене.