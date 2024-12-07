Новости Эстонии
07.12.2024, 13:40

С декабря на электросамокаты необходимо оформлять дорожное страхование

 (30)
Сколько стоит дорожная страховка на электросамокат?
С начала декабря электросамокаты должны иметь дорожное страхование.
С начала декабря электросамокаты должны иметь дорожное страхование.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

С 1 декабря этого года электросамокаты, подъемники и тракторы должны иметь действующее дорожное страхование.

Требование оформить дорожное страхование распространяется не на все электросамокаты, а только на те, вес которых превышает установленный минимум, то есть 25 килограммов и более. Как сказал Delfi Ärileht Лаури Потсепп, член правления Эстонского фонда дорожного страхования, с 1 декабря обязанность дорожного страхования распространяется на все наземные транспортные средства, приводимые в движение исключительно двигателем, с расчетной скоростью более 25 км/ч или с расчетной скоростью более 14 км/ч и массой более 25 кг. „К ним относятся электросамокаты и, например, погрузчики и тракторы, используемые в магазинах, на складах и промышленных предприятиях, а также на их территории. Обязательное дорожное страхование следует оформлять также на внедорожные транспортные средства, включая мотосани и квадроциклы, зарегистрированные как внедорожные транспортные средства“, — пояснил он.

В настоящее время в дорожном регистре зарегистрировано около 3500 мотосаней и 1500 квадроциклов в качестве внедорожников. „К утру 4 декабря было заключено 450 договоров. Внедорожные транспортные средства необходимо страховать только в том случае, если они используются“, — уточнил Потсепп.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (30)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии