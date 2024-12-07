С декабря на электросамокаты необходимо оформлять дорожное страхование

Требование оформить дорожное страхование распространяется не на все электросамокаты, а только на те, вес которых превышает установленный минимум, то есть 25 килограммов и более. Как сказал Delfi Ärileht Лаури Потсепп, член правления Эстонского фонда дорожного страхования, с 1 декабря обязанность дорожного страхования распространяется на все наземные транспортные средства, приводимые в движение исключительно двигателем, с расчетной скоростью более 25 км/ч или с расчетной скоростью более 14 км/ч и массой более 25 кг. „К ним относятся электросамокаты и, например, погрузчики и тракторы, используемые в магазинах, на складах и промышленных предприятиях, а также на их территории. Обязательное дорожное страхование следует оформлять также на внедорожные транспортные средства, включая мотосани и квадроциклы, зарегистрированные как внедорожные транспортные средства“, — пояснил он.