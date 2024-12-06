ФОТО | Французский корабль проводит поиск исторических боеприпасов в эстонской акватории

„На учениях наша задача — это траление мин. Это позволяет укрепить сотрудничество с Военно-морскими силами Эстонии. Холодное, тёмное и штормовое море испытывает возможности как нашего корабля, так и всей команды. Для экипажа наибольшую ценность представляют именно те опыт и связи, которые они получают на этих международных учениях в важном для НАТО регионе“, — сказал командир тральщика FS Croix du Sud капитан-майор Жульен Мальерб.

Занятия по поиску и обезвреживанию занимает продолжительное время. В ходе этого процесса военнослужащие картографируют, идентифицируют и уничтожают в основном боеприпасы времён Первой и Второй мировых войн в эстонской акватории. Все действия управляются и координируются Центром морских операций Военно-морских сил (ВМС) Эстонии.

Помимо французского тральщика, в учениях „Молния“ участвуют также патрульный корабль ВМС Эстонии EML Kindral Kurvits и французский патрульный корабль FS Commandant Blaison. Оба судна совместно упражняются в поддержку связи, морском патрулировании и защите от морских и воздушных угроз.

В этом году ВМС Эстонии в сотрудничестве с французскими кораблями несколько раз проводили операции по разминированию. Последняя из них — операция ESTHOD, которая состоялась в ноябре. Тогда было обезврежено 11 исторических боеприпасов в Пярнуском заливе и на юге Вяйнамере. В операции также участвовал французский тральщик FS Croix du Sud. Он входит в состав 1-й постоянной группы по разминированию НАТО. В рамках учений „Молния“ первая мина была обезврежена в среду, 4 декабря.

Двухнедельные учения „Молния“ проходят в промежутке 2-15 декабря в северной и северо-восточной частях Эстонии. Целью международных учений является отработка механизмов переброски дополнительных союзнических сил и их интеграция в боевую группу НАТО и эстонские подразделения. В маневрах принимают участие около 2000 военнослужащих Эстонии, Латвии, США, Франции и Великобритании.

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