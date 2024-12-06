ВИДЕО | Резервисты тренировались эффективно поражать воздушные цели противника

„Сегодня третий день учений, настроение и дух команды на высоком уровне, так что у нас всё идет хорошо. Работа кипит, мы постоянно обсуждаем какие процессы работают на практике, а какие нет“, — сказал командир отряда дивизионной батареи ПВО младший сержант Тоомас Эрапарт.

Задача дивизионной батареи ПВО малой дальности на учениях — в движении находить скрытые и огневые позиции, с которых можно эффективно поражать воздушные цели противника.

„Погода стоит благоприятная — идеальные условия для полетов самолетов и проведения стрельб. Совместная работа тоже на высшем уровне. В этом году мы встречаемся командой уже третий раз и чувствуем себя как семья. Работать вместе ради общей цели и защищать Эстонию — это лучшее, что мы можем делать вместе“, — сказал резервист батареи капрал Эдгар Таммус.

На учениях „Молния“ эстонские резервисты оттачивали свои навыки при поддержке подразделений ВВС Франции. Французские пилоты на истребителях Dassault Rafale имитировали боевые условия, создавая сложные задачи для тренировок в зоне действий эстонских подразделений.

В генеральном штабе Вооруженных сил Франции отметили, что учения „Молния“ демонстрируют высокий уровень боеготовности военнослужащих Великобритании, Эстонии и Франции. Развертывание дополнительных французских подразделений и участие истребителей Rafale в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии подчеркивают слаженность воздушных и союзных сил НАТО.

Учения Okas 2024-2 проводятся с целью проверки работоспособности цепочки управления от принятия решения правительством и до сбора резервистов В ходе сборов проверяется практическая реализация планов достижения боеготовности, а также выполнение первичных боевых задач кадровыми военными, резервистами и срочниками инженерного батальона 1-й пехотной бригады и дивизионной батареи ПВО малой дальности.

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