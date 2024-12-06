Сергей Середенко ходатайствует об УДО в окружном суде

В ноябре Вируский уездный суд отказал Середенко в УДО, но он обжаловал это решение в окружном суде, который принял его жалобу в производство, но пока не назначил дату ее рассмотрения.

Середенко отбывает свой срок с 3 марта 2021 года, когда он был задержан в качестве подозреваемого.

Сергей Середенко, официально работавший дворником в Маардуской гимназии, в позапрошлом году был признан виновным в антигосударственной деятельности, которую вел с 2009 года. Он контактировал с семью лицами, работавшими в ведомствах Российской Федерации и администрации президента России.

Середенко предоставлял им информацию, публиковал совместно с РФ статьи и участвовал в мероприятиях пророссийских организаций. Его целью была дискредитация Эстонской Республики, для чего он публиковал заказные сюжеты о том, что якобы в Эстонии на государственном уровне происходит массовая дискриминация русскоязычного населения и распространение русофобии, нацизма и фашизма.

За сотрудничество с Российской Федерацией Середенко за 12 лет получил в общей сложности 5334 евро в качестве вознаграждения, которое состояло из командировочных расходов и гонораров за опубликованные им статьи, освещающие российскую повестку.

Середенко считал себя омбудсменом, журналистом, ученым и экспертом. Этими титулами он также пытался прикрыться во время судебных разбирательств, упирая на то, что публикация антигосударственных статей — это свобода слова. Вдобавок ко всему он называл себя правозащитником.

В ходе судебного разбирательства Середенко и его защитник Садеков последовательно утверждали, что Середенко в своих произведениях и выступлениях выражал свои личные политические взгляды, действовал как правозащитник, омбудсмен, журналист и ученый, и поэтому его действия не могут считаться преступлением. В противном случае это было бы нарушением свободы слова. Суд не счел данные возражения обоснованными.

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