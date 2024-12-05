Причиной пожара популярной пекарни мог быть поджог. Хозяин удивлен оказанной соседями поддержкой

Как мы сообщали , во вторник около 21 часа в Центр тревоги сообщили, что на улице Пости горит дом.

„По прибытии спасателей крыша здания была объята пламенем. Прежде всего пожарные ограничили распространение огня на стоящие рядом строения. Вошедшие в дом в специальном снаряжении спасатели вынесли оттуда два газовых баллона и объяснили, что огонь охватил конструкции между мансардным этажом и крышей. Для получения доступа к очагу пожара была вскрыта большая часть каменныой крыши“, - рассказал о ходе работ по тушению пресс-секретарь Спасательного департамента Марек Кийк. Работы по тушению были закончены в 1.14.