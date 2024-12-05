ЧП и криминал
05.12.2024, 19:28

Причиной пожара популярной пекарни мог быть поджог. Хозяин удивлен оказанной соседями поддержкой

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Пожар в Mulgi Pagar
Пожар в Mulgi Pagar
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

„Люди сопереживают, помогают. Это вдохновляет на продолжение работы“, - говорит Евгений Ильвес, собственник расположенной в центре Вильянди пекарни Mulgi Pagar. О самом пожаре выяснились новые обстоятельства, и расследование инцидента у Спасательного департамента переняла полиция.

Как мы сообщали, во вторник около 21 часа в Центр тревоги сообщили, что на улице Пости горит дом.

„По прибытии спасателей крыша здания была объята пламенем. Прежде всего пожарные ограничили распространение огня на стоящие рядом строения. Вошедшие в дом в специальном снаряжении спасатели вынесли оттуда два газовых баллона и объяснили, что огонь охватил конструкции между мансардным этажом и крышей. Для получения доступа к очагу пожара была вскрыта большая часть каменныой крыши“, - рассказал о ходе работ по тушению пресс-секретарь Спасательного департамента Марек Кийк. Работы по тушению были закончены в 1.14.

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