05.12.2024, 19:28
Причиной пожара популярной пекарни мог быть поджог. Хозяин удивлен оказанной соседями поддержкой(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Люди сопереживают, помогают. Это вдохновляет на продолжение работы“, - говорит Евгений Ильвес, собственник расположенной в центре Вильянди пекарни Mulgi Pagar. О самом пожаре выяснились новые обстоятельства, и расследование инцидента у Спасательного департамента переняла полиция.
Как мы сообщали, во вторник около 21 часа в Центр тревоги сообщили, что на улице Пости горит дом.
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