Эстонские военные отрабатывают поддержку с воздуха совместно с союзниками на учениях „Молния“
На этой неделе эстонские и союзные силы отрабатывают выполнение воздушных операций в рамках учений „Молния“, в том числе приказы об авиационной поддержке с воздуха. Истребители союзников упражняются в полетах на малых высотах.
„Основное внимание уделяется отработке процедур Центра воздушной поддержки (Air Support Operations Center) на уровне дивизии. В процессе используется тактическая передача данных для создания ситуационной осведомленности и целеуказания для истребителей. Безопасная передача данных позволяет пилотам получать информацию о боевой обстановке в реальном времени на безопасном расстоянии. Это сокращает время полета истребителей в зоне действия вражеской ПВО и обеспечивает более эффективное выполнение заданий“, – сказал командир дивизионной секции воздушной поддержки Сил обороны подполковник Кристо Липасаар.
В рамках учений также отрабатывается быстрое внедрение авианаводчиков стран-союзниц в командную цепочку эстонской дивизии и их сотрудничество при заказе авиационной огневой поддержки. Параллельно союзники выполняют полеты на малых высотах. Это создает условия для упражнений по ведению противовоздушной обороны для резервистов дивизионной батареи ПВО и экипажей кораблей, участвующих в учениях.
„Совместные действия с голландскими истребителями пятого поколения F-35 и французскими истребителями Dassault Rafale позволили достичь всех учебных целей и протестировать новейшие боевые процедуры для обеспечения успеха в современном конвенциональном боевом окружении“, – добавил подполковник Липасаар.
„Рады, что уже в первую неделю пребывания в Эстонии смогли поучаствовать в этих учениях“, – сказал командир подразделения Королевских ВВС Нидерландов подполковник Паскаль Смаал.
„Кроме защиты воздушного пространства НАТО, наша миссия способствует укреплению взаимодействия между вооруженными силами, использующими истребители пятого поколения. Это показывает, что Нидерланды и их союзники по НАТО готовы делиться и объединять свои возможности, участвовать в совместных учениях для повышения видимости и защиты территории НАТО в рамках коллективной обороны“, – добавил подполковник Смаал.
Ближняя воздушная поддержка (CAS – Close Air Support) — это тип воздушной операции, при котором воздушные средства поддерживают наземные войска точечным огнем и тесно интегрированы с маневрами наземных войск и артиллерийской поддержкой. Ближняя воздушная поддержка является важной частью современной войны, обеспечивая наземным войскам решающую огневую мощь для повышения их эффективности на поле боя.
В воздушных операциях принимают участие секция воздушной поддержки эстонский дивизии, Центр управления воздушными операциями ВВС, эскадрилья воздушной поддержки и французские авианаводчики. В операции задействованы французские истребители Dassault Rafale, голландские истребители F-35, участвующие в миссии по охране воздушного пространства на Балтийском море, а также вертолет эстонских ВВС Robinson R-44.
В период с 2 по 8 декабря в ходе учений „Молния“ (Pikne) транспортные самолеты и истребители союзников проводят серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах. Тренировочные полеты проводятся строго в отведенных зонах.
Учения „Молния“ (Pikne) являются частью операции НАТО Brilliant Eagle, которая сосредоточена на способности союзников к переброске сил и совместным действиям в регионе Балтийского моря. Целью учений является отработка механизмов переброски дополнительных союзнических сил и их интеграция в боевую группу НАТО и эстонские подразделения. Учениями руководит эстонская дивизия. В маневрах принимают участие около 2000 военнослужащих Эстонии, Латвии, США, Франции и Великобритании.