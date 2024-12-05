Эстонские военные отрабатывают поддержку с воздуха совместно с союзниками на учениях „Молния“

„Основное внимание уделяется отработке процедур Центра воздушной поддержки (Air Support Operations Center) на уровне дивизии. В процессе используется тактическая передача данных для создания ситуационной осведомленности и целеуказания для истребителей. Безопасная передача данных позволяет пилотам получать информацию о боевой обстановке в реальном времени на безопасном расстоянии. Это сокращает время полета истребителей в зоне действия вражеской ПВО и обеспечивает более эффективное выполнение заданий“, – сказал командир дивизионной секции воздушной поддержки Сил обороны подполковник Кристо Липасаар.

В рамках учений также отрабатывается быстрое внедрение авианаводчиков стран-союзниц в командную цепочку эстонской дивизии и их сотрудничество при заказе авиационной огневой поддержки. Параллельно союзники выполняют полеты на малых высотах. Это создает условия для упражнений по ведению противовоздушной обороны для резервистов дивизионной батареи ПВО и экипажей кораблей, участвующих в учениях.

„Совместные действия с голландскими истребителями пятого поколения F-35 и французскими истребителями Dassault Rafale позволили достичь всех учебных целей и протестировать новейшие боевые процедуры для обеспечения успеха в современном конвенциональном боевом окружении“, – добавил подполковник Липасаар.

„Рады, что уже в первую неделю пребывания в Эстонии смогли поучаствовать в этих учениях“, – сказал командир подразделения Королевских ВВС Нидерландов подполковник Паскаль Смаал.

„Кроме защиты воздушного пространства НАТО, наша миссия способствует укреплению взаимодействия между вооруженными силами, использующими истребители пятого поколения. Это показывает, что Нидерланды и их союзники по НАТО готовы делиться и объединять свои возможности, участвовать в совместных учениях для повышения видимости и защиты территории НАТО в рамках коллективной обороны“, – добавил подполковник Смаал.