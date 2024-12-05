Новости Эстонии
05.12.2024, 21:19

Эстонские военные отрабатывают поддержку с воздуха совместно с союзниками на учениях „Молния“

 
Основное внимание уделяется отработке процедур Центра воздушной поддержки (Air Support Operations Center) на уровне дивизии
Основное внимание уделяется отработке процедур Центра воздушной поддержки (Air Support Operations Center) на уровне дивизии
ФОТО: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ СИЛ ОБОРОНЫ | Erakogu

На этой неделе эстонские и союзные силы отрабатывают выполнение воздушных операций в рамках учений „Молния“, в том числе приказы об авиационной поддержке с воздуха. Истребители союзников упражняются в полетах на малых высотах.

„Основное внимание уделяется отработке процедур Центра воздушной поддержки (Air Support Operations Center) на уровне дивизии. В процессе используется тактическая передача данных для создания ситуационной осведомленности и целеуказания для истребителей. Безопасная передача данных позволяет пилотам получать информацию о боевой обстановке в реальном времени на безопасном расстоянии. Это сокращает время полета истребителей в зоне действия вражеской ПВО и обеспечивает более эффективное выполнение заданий“, – сказал командир дивизионной секции воздушной поддержки Сил обороны подполковник Кристо Липасаар.

В рамках учений также отрабатывается быстрое внедрение авианаводчиков стран-союзниц в командную цепочку эстонской дивизии и их сотрудничество при заказе авиационной огневой поддержки. Параллельно союзники выполняют полеты на малых высотах. Это создает условия для упражнений по ведению противовоздушной обороны для резервистов дивизионной батареи ПВО и экипажей кораблей, участвующих в учениях.

„Совместные действия с голландскими истребителями пятого поколения F-35 и французскими истребителями Dassault Rafale позволили достичь всех учебных целей и протестировать новейшие боевые процедуры для обеспечения успеха в современном конвенциональном боевом окружении“, – добавил подполковник Липасаар.

„Рады, что уже в первую неделю пребывания в Эстонии смогли поучаствовать в этих учениях“, – сказал командир подразделения Королевских ВВС Нидерландов подполковник Паскаль Смаал.

„Кроме защиты воздушного пространства НАТО, наша миссия способствует укреплению взаимодействия между вооруженными силами, использующими истребители пятого поколения. Это показывает, что Нидерланды и их союзники по НАТО готовы делиться и объединять свои возможности, участвовать в совместных учениях для повышения видимости и защиты территории НАТО в рамках коллективной обороны“, – добавил подполковник Смаал.

Ближняя воздушная поддержка (CAS – Close Air Support) — это тип воздушной операции, при котором воздушные средства поддерживают наземные войска точечным огнем и тесно интегрированы с маневрами наземных войск и артиллерийской поддержкой. Ближняя воздушная поддержка является важной частью современной войны, обеспечивая наземным войскам решающую огневую мощь для повышения их эффективности на поле боя.

В воздушных операциях принимают участие секция воздушной поддержки эстонский дивизии, Центр управления воздушными операциями ВВС, эскадрилья воздушной поддержки и французские авианаводчики. В операции задействованы французские истребители Dassault Rafale, голландские истребители F-35, участвующие в миссии по охране воздушного пространства на Балтийском море, а также вертолет эстонских ВВС Robinson R-44.

В период с 2 по 8 декабря в ходе учений „Молния“ (Pikne) транспортные самолеты и истребители союзников проводят серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах. Тренировочные полеты проводятся строго в отведенных зонах.

Учения „Молния“ (Pikne) являются частью операции НАТО Brilliant Eagle, которая сосредоточена на способности союзников к переброске сил и совместным действиям в регионе Балтийского моря. Целью учений является отработка механизмов переброски дополнительных союзнических сил и их интеграция в боевую группу НАТО и эстонские подразделения. Учениями руководит эстонская дивизия. В маневрах принимают участие около 2000 военнослужащих Эстонии, Латвии, США, Франции и Великобритании.

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