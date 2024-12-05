ЧП и криминал
05.12.2024, 15:33

ФОТО | На Петербургском шоссе произошло серьезное ДТП, движение транспорта нарушено

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Сегодня около 14 часов на Петербургском шоссе в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Mercedes и BMW.

За рулем Mercedes находился 74-летний мужчина, BMW управляла 32-летняя женщина.

По предварительным данным, автомобиль Mercedes двигался в сторону Юри и врезался в BMW, после чего вылетел с дороги на ограждение.

В результате аварии пострадали водители, оба они были трезвы.

Точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе расследования.

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RusDelfi
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