Оплата на сайте Департамента транспорта не работает. Ведомство ищет решение проблемы

Директор службы дорожного движения Департамента транспорта Йоэль Йессе подтвердил RusDelfi, что в настоящее время действительно возникают сбои в электронных услугах при оплате государственного сбора за смену собственника. „В связи с этим мы просим вносить предоплату в интернет-банке, а затем привязывать эту предоплату к операции смены собственника в онлайн-сервисе“, – отметил Йессе. Он добавил, что проблема находится в стадии решения, и выразил извинения за доставленные неудобства.