05.12.2024, 15:25
Оплата на сайте Департамента транспорта не работает. Ведомство ищет решение проблемы
ФОТО: | Delfi Meedia
Читатель RusDelfi сообщил, что сайт Департамента транспорта не принимает онлайн-платежи, а попытки дозвониться в службу поддержки заканчиваются сбросом звонка.
Директор службы дорожного движения Департамента транспорта Йоэль Йессе подтвердил RusDelfi, что в настоящее время действительно возникают сбои в электронных услугах при оплате государственного сбора за смену собственника. „В связи с этим мы просим вносить предоплату в интернет-банке, а затем привязывать эту предоплату к операции смены собственника в онлайн-сервисе“, – отметил Йессе. Он добавил, что проблема находится в стадии решения, и выразил извинения за доставленные неудобства.
Однако с работой телефона, по его словам, проблем быть не должно.