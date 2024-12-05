Эстонский хоккейный союз призывает строить во дворах катки

Как принять участие?

В рамках проекта Эстонский хоккейный союз приглашает людей делиться своими впечатлениями о строительстве и использовании катков в социальных сетях и отмечать аккаунты хоккейного союза, который будет публиковать видеоролики и фотографии на своих официальных социальных каналах.

Почему это так важно?

Проект помогает сократить время, которое дети проводят за экранами гаджетов и телевизоров, способствует здоровому образу жизни и сближает сообщества. Кроме того, это может вдохновить новых любителей хоккея начать заниматься спортом..

Присоединяйтесь к движению и станьте примером для создания хоккейных площадок на задних дворах!

Что нужно учесть, чтобы каток получился

Чтобы сделать каток на своем участке или во дворе, нужны: ровная площадка, доступ к большим объемам воды и подходящая погода.

Требования к площадке:

Площадка должна быть горизонтальной, без резких перепадов высоты и сильных уклонов, иначе вода не будет растекаться равномерно.

Поверхность должна быть ровная, без больших ям и кочек. Подойдут асфальтированные или мощеные плиткой площадки, а также площадки с плотно утрамбованным грунтом. Незначительные неровности не помешают — их можно выровнять снегом.

По периметру площадки должно быть свободное место, чтобы было куда сгребать снег.

Заливать площадку нужно в безветренную морозную погоду. Оптимальная температура от −7 °С до −10 °С. Если на улице холоднее, вода будет застывать быстрее, чем растекаться, и лед получится бугристым.

Заливку не стоит делать в первый морозный день. Важно, чтобы земля успела остыть и грунт промерз на 5–10 см. Недостаточно остывший грунт будет подтапливать лед своим теплом.

Чтобы вода не вытекала за пределы катка, установите по периметру ограждение из досок высотой 10–15 см.

Каток заливают минимум в три захода. Первый слой — своего рода грунтовочный. Его задача — пропитать снег, чтобы образовалась ледяная корочка. На следующих этапах эта корочка будет удерживать воду и не даст ей просочиться в землю.

Удачи!

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