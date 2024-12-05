Важное изменение для фирм: декларирование маленьких счетов станет обязательным
В целях увеличения поступлений от налога с оборота Министерство финансов выступило с предложением о том, чтобы отменить при декларировании сделок порог в 1000 евро и сделать выставление электронных счетов обязательным.
Когда в 2014 году в декларацию по налогу с оборота была добавлена дополнительная форма для более подробного декларирования счетов, это увеличило налоговые поступления более чем на 100 миллионов евро. Отмена порога в 1000 евро — это следующий шаг, который позволит получить четкое представление об объемах сделок и предотвратить недобросовестную конкуренцию. При декларировании предприниматели могут использовать автоматические решения.
„Система декларирования счетов ежегодно приносит в бюджет девятизначную сумму за счет снижения недобросовестной конкуренции. Минимальный порог сделок в 1000 евро был компромиссом с критиками системы при ее введении, но веских причин против охвата всех сделок больше нет“, — заявил министр финансов Юрген Лиги.
Объем сделок ниже порогового значения сейчас довольно велик: например, по состоянию на декабрь 2023 года примерно 90 000 налогоплательщиков за год задекларировали 327 миллионов евро входного налога с оборота, поступившего от сделок, которые были ниже порогового значения и, следовательно, не были задекларированы. Иногда этим злоупотребляли путем ложного декларирования входного налога с оборота и уменьшения налоговых обязательств.
Другая проблема – различия в данных, декларируемых продавцом и покупателем, которые нуждаются в проверке Налогово-таможенного департамента (МТА). В 2023 году в результате исправления ошибок в декларациях по налогу с оборота было назначено 25 миллионов евро налога с оборота. Ошибки были в основном вызваны ручным вводом данных.
Для решения этих проблем в намерении о разработке законопроекта были предложены две меры: отменить лимит в 1000 евро, т.е. все счета должны декларироваться в приложении к декларации по налогу с оборота, и установить для имеющих обязанность по налогу с оборота фирм обязательство по выставлению электронных счетов. В результате этого мошенничество с налогами станет более трудным, что в свою очередь улучшит конкурентные условия для всех предпринимателей.
Использование электронных счетов постепенно растет, но только 7 % налогоплательщиков имеют в коммерческом регистре отметку о том, что они принимают электронные счета. Использование электронных счетов не только влияет на поступление налога с оборота, но имеет и более широкое значение. Административная нагрузка на предпринимателей в целом снижается, обязанность по отчетности упрощается, а качество данных улучшается.
Тема электронных счетов рассматривается и на уровне ЕС. С 1 июля 2030 года они станут обязательными для трансграничных сделок. Некоторые государства-члены внедряют это правило и внутри страны. В деловом секторе электронные счета уже являются обязательными в Италии. Польша, Латвия, Франция и Бельгия планируют пойти на этому же пути.
Эстония и эстонские поставщики услуг э-счетов имеют необходимые решения для использования э-счетов. Решения удобны, быстры и точны, помогают сэкономить время и ускорить обмен данными между предприятиями и государством. По данным опроса МТА, 47 % предпринимателей готовы перейти на использование электронных счетов.
Предлагаемые меры позволят увеличить поступления налога с оборота почти на 16,6 миллиона евро в год.
На этой неделе Министерство финансов разослало документ о намерении разработать законопроект о внесении изменений в Закон о налоге с оборота. Подготовленный на его основе законопроект может вступить в силу с 2027 года.