Экономист: эстонские производители могут получить новые заказы, но радость, возможно, будет недолгой(4)
Последние данные Европейской комиссии демонстрируют, что экономика еврозоны, которая в настоящее время колеблется между стагнацией и спадом, переживает обманчивое восстановление, которое особенно сильно затронет и без того испытывающий трудности промышленный сектор. Ожидания эстонских производителей в отношении объемов производства достигли самого высокого за последние несколько лет уровня. Эти производители должны быть готовы к увеличению числа новых заказов, но при этом сохранять бдительность, чтобы суметь отличить краткосрочный всплеск числа заказов от долгосрочных тенденций, отметил экономист банка Citadele Александрас Изгородинас.
За возможным обманчивым восстановлением экономики еврозоны стоят ожидания бизнес-сообществ США и еврозоны в отношении планов новой администрации президента США ввести более высокие импортные тарифы на товары из Европейского союза. После победы Дональда Трампа на выборах предприятия США, вероятно, начнут готовиться к росту тарифов, увеличивая импорт европейских товаров до их вступления в силу.
Дональд Трамп вступает в должность 20 января, то есть новые тарифы могут начать действовать в феврале или марте 2025 года. Это окажет давление на компании США, заставляя их повышать цены на импортируемые товары. Однако замедление экономического роста и сохраняющаяся высокая инфляция затрудняют для американских предприятий возможность полностью переложить все бремя тарифов на потребителей. В результате часть затрат придется покрывать за счет прибыли компаний, что приведет к ее снижению. Одним из логичных решений в этой ситуации станет пополнение запасов европейских товаров, чтобы после введения тарифов в течение некоторого времени продавать продукцию по привычным ценам.
Аналогичная мотивация есть и у экспортирующих в США европейских компаний. Несмотря на риск роста тарифов, они хотят сохранить свои позиции на большом рынке США, особенно с учетом значительного замедления экономики Китая и ухудшения динамики европейского экспорта в Китай. Более высокие тарифы означают удорожание европейской продукции и давление на конкурентоспособность европейских компаний на рынке США. Поэтому у них также есть стимул заранее экспортировать товары, наполняя склады в США и продавая продукцию там по прежним ценам.
Позитивный сигнал для Эстонии – но при этом важно сохранять бдительность
Опережающий импорт европейских товаров в США и экспорт на рынок США являются положительным сигналом для экономики еврозоны с точки зрения промышленности, особенно учитывая, что именно промышленный сектор сейчас является наиболее слабым звеном в экономическом цикле Европы, в частности Германии. Опережающий импорт и экспорт стимулируют производителей еврозоны наращивать объемы производства или значительно снижать уровень текущих запасов. Более активное производство приведет к краткосрочному оживлению экономики еврозоны, но это восстановление будет временным.
Признаки обманчивого восстановления экономики еврозоны уже отражены в ноябрьских опросах предприятий еврозоны. Примечательно, что эти признаки наиболее отчетливо заметны именно в промышленном секторе Эстонии. В ноябре ожидания эстонских промышленных предприятий в отношении объемов производства на следующие три месяца достигли самого высокого уровня с июня 2022 года.
Опережающий импорт и экспорт европейских товаров на рынок США первыми ощущают не конечные экспортеры, а подрядчики, предоставляющие услуги по производству комплектующих для крупных клиентов в Западной Европе и Скандинавии. Поэтому вероятно, что резкий скачок ожиданий эстонских промышленных предприятий в отношении объемов производства связан со значительно увеличившимися заказами западноевропейских и скандинавских крупных компаний своим подрядчикам.
Чтобы удовлетворить неожиданный рост спроса, эстонским производственным предприятиям необходимо обеспечить наличие достаточного оборотного капитала. При этом важно сохранять бдительность и обсуждать с поставщиками, вызван ли всплеск заказов временным ростом экспорта в США или речь идет о долгосрочной тенденции. В первом варианте, нужно понимать, что восстановление экономики еврозоны носит временный характер, за которым последует „похмелье“ – после заполнения складов и введения тарифов европейские компании столкнутся с резким снижением экспортных заказов, а в Эстонии объем субподряда значительно сократится. Поэтому важно не упустить открывающиеся возможности, но при этом оценивать новые заказы реалистично и с небольшой долей скепсиса.