Экономист: эстонские производители могут получить новые заказы, но радость, возможно, будет недолгой

За возможным обманчивым восстановлением экономики еврозоны стоят ожидания бизнес-сообществ США и еврозоны в отношении планов новой администрации президента США ввести более высокие импортные тарифы на товары из Европейского союза. После победы Дональда Трампа на выборах предприятия США, вероятно, начнут готовиться к росту тарифов, увеличивая импорт европейских товаров до их вступления в силу.

Дональд Трамп вступает в должность 20 января, то есть новые тарифы могут начать действовать в феврале или марте 2025 года. Это окажет давление на компании США, заставляя их повышать цены на импортируемые товары. Однако замедление экономического роста и сохраняющаяся высокая инфляция затрудняют для американских предприятий возможность полностью переложить все бремя тарифов на потребителей. В результате часть затрат придется покрывать за счет прибыли компаний, что приведет к ее снижению. Одним из логичных решений в этой ситуации станет пополнение запасов европейских товаров, чтобы после введения тарифов в течение некоторого времени продавать продукцию по привычным ценам.

Аналогичная мотивация есть и у экспортирующих в США европейских компаний. Несмотря на риск роста тарифов, они хотят сохранить свои позиции на большом рынке США, особенно с учетом значительного замедления экономики Китая и ухудшения динамики европейского экспорта в Китай. Более высокие тарифы означают удорожание европейской продукции и давление на конкурентоспособность европейских компаний на рынке США. Поэтому у них также есть стимул заранее экспортировать товары, наполняя склады в США и продавая продукцию там по прежним ценам.

Позитивный сигнал для Эстонии – но при этом важно сохранять бдительность