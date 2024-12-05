Экономика
05.12.2024, 10:35

Компания Nõo Lihatööstus открыла в Таллинне представительский магазин

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Компания Nõo Lihatööstus открыла представительский магазин на рынке Балтийского вокзала.
Компания Nõo Lihatööstus открыла представительский магазин на рынке Балтийского вокзала.
ФОТО: Vallo Kruuser | Erakogu

К магазинам Nõo Lihatööstus в Ныо и Тарту теперь добавился третий представительский магазин на рынке Балтийского вокзала.

„На открытом прилавке здесь представлен широкий выбор продукции, которую не найти в обычных магазинах – копченые ветчины и колбасы, котлеты, шницели и многое другое. Также предлагается свежее мясо и специальные продукты по доступным ценам. Это качественная и вкусная продукция от известного производителя – всего более ста различных наименований, – рассказал председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк. – В представительском магазине на рынке Балтийского вокзала ежедневно проходят дегустации, действуют специальные цены, предложения дня, розыгрыши. И, конечно же, здесь вас ждет только лучшее, отмеченное наградами качество“.

Дегустация в магазине Nõo Lihatööstus

Круустюк добавил, что на расширение компанию побудил успех других представительских магазинов Nõo Lihatööstus. Также возможно, что в будущем компания будет использовать эту концепцию и на некоторых своих экспортных рынках. „В Южной Эстонии все хорошо знакомы с нашей продукцией, а теперь мы можем предложить дополнительные возможности и в столице“, - отметил Круустюк, добавив, что Nõo планирует предложить расположенным неподалеку ресторанам лучшее соотношение цены и качества при закупках свежего сырья.

„Мы уже некоторое мы общались с Nõo Lihatööstus с целью подыскать подходящее место. И вот, наконец, нам удалось открыть их столичный представительский магазин на нашем рынке. Продукция компании пользуется большой популярностью как среди нашей команды, так и в Таллинне в целом. Для меня это также достаточно личная тема – моя покойная бабушка всегда говорила в праздники, что для ее легендарного картофельного салата подходит только докторская колбаса Nõo, а для домашних кровяных колбасок она тоже использовала исключительно сырье Nõo. Поэтому особенно приятно, что мы смогли открыть магазин как раз к праздникам. Это значительное дополнение к нашему мясному залу, что позволит предложить всем посетителям рынка еще более широкий выбор“, - прокомментировал руководитель рынка Балтийского вокзала и член совета Astri Grupp Сандер Хаге.

Председатель совета Nõo Lihatööstus уверяет, что на открытом прилавке представлен широкий выбор продукции, которую не найти в обычных магазина

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