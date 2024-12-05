Компания Nõo Lihatööstus открыла в Таллинне представительский магазин

„На открытом прилавке здесь представлен широкий выбор продукции, которую не найти в обычных магазинах – копченые ветчины и колбасы, котлеты, шницели и многое другое. Также предлагается свежее мясо и специальные продукты по доступным ценам. Это качественная и вкусная продукция от известного производителя – всего более ста различных наименований, – рассказал председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк. – В представительском магазине на рынке Балтийского вокзала ежедневно проходят дегустации, действуют специальные цены, предложения дня, розыгрыши. И, конечно же, здесь вас ждет только лучшее, отмеченное наградами качество“.

Круустюк добавил, что на расширение компанию побудил успех других представительских магазинов Nõo Lihatööstus. Также возможно, что в будущем компания будет использовать эту концепцию и на некоторых своих экспортных рынках. „В Южной Эстонии все хорошо знакомы с нашей продукцией, а теперь мы можем предложить дополнительные возможности и в столице“, - отметил Круустюк, добавив, что Nõo планирует предложить расположенным неподалеку ресторанам лучшее соотношение цены и качества при закупках свежего сырья.

„Мы уже некоторое мы общались с Nõo Lihatööstus с целью подыскать подходящее место. И вот, наконец, нам удалось открыть их столичный представительский магазин на нашем рынке. Продукция компании пользуется большой популярностью как среди нашей команды, так и в Таллинне в целом. Для меня это также достаточно личная тема – моя покойная бабушка всегда говорила в праздники, что для ее легендарного картофельного салата подходит только докторская колбаса Nõo, а для домашних кровяных колбасок она тоже использовала исключительно сырье Nõo. Поэтому особенно приятно, что мы смогли открыть магазин как раз к праздникам. Это значительное дополнение к нашему мясному залу, что позволит предложить всем посетителям рынка еще более широкий выбор“, - прокомментировал руководитель рынка Балтийского вокзала и член совета Astri Grupp Сандер Хаге.

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