Цена биткойна впервые превысила 100 000 долларов

По словам генерального директора Binance Ричарда Тенга, это исторический момент, ознаменовавший переход биткойна из разряда нишевых активов в мейнстримовый финансовый инструмент: „Мы становимся свидетелями действительно глобального внедрения: говорят о создании стратегического резерва биткойнов в США, и все больше компаний добавляют биткойн в свои портфели активов“.

За ростом цены биткойна стоит несколько важных факторов:

Макроэкономическая ситуация, связанная со снижением процентных ставок Федеральной резервной системой США

Благоприятная политическая среда и потенциальные изменения в законодательстве

Растущий интерес компаний к биткойну, включая приобретения Microstrategy

Успешный запуск Биткойн-ETF, который облегчил институциональным инвесторам доступ к валюте

Биткойн, предложение которого ограничено 21 миллионом „монет“, зарекомендовал себя как эффективный инструмент защиты от падения стоимости фиатных валют. Благодаря увеличению интереса со стороны институциональных инвесторов и появлению новых инвестиционных возможностей биткойн укрепляет свои позиции на глобальном финансовом рынке.

Победа Трампа дала сильный толчок рынку криптовалют

Как пишет BBC News Русская служба, новый рекорд биткойн поставил через несколько часов после того как Дональд Трамп объявил, что намерен назначить главой Комиссии по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC) нынешнего ее члена Пола Аткинса.

Считается, что Аткинс гораздо более благосклонно относится к криповалютам, чем нынешний глава SEC Гэри Генслер.

Победа Дональда Трампа на выборах дала сильный толчок рынку криптовалют, объем которого специалисты сейчас оценивают в 3,3 триллиона долларов.

Трамп обещал сделать США „мировой столицей крипты“. При этом всего три года назад он называл биткойн жульничеством.

Перемена в риторике Трампа привела к тому, что за месяц, прошедший со дня его победы на президентских выборах, биткойн вырос в цене на 40%, а с начала этого года — более чем вдвое.

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