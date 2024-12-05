ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | В Эстонии снова ожидается сильный снегопад

Сегодня, 5 декабря, с Атлантики смещается зона низкого атмосферного давления, и область повышенного давления, ненадолго обеспечившая нам зимнюю погоду, отступит в направлении России. Погода будет облачной, во многих местах пойдет снег, на островах снег с дождем и дождь, вечером осадки поредеют. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах и западном побережье 0..+3 градуса.