Союз юристов Эстонии не поддерживает лишение граждан РФ и Беларуси избирательного права и срочное изменение Конституции(6)
Союз юристов Эстонии (EJL) выражает свою обеспокоенность по поводу планируемого лишения граждан третьих стран права голоса на выборах в местные самоуправления и считает, что необходимость изменения Конституции не была в представленном в Рийгикогу проекте достаточно проанализирована, и прежде, чем будут приняты важные решения, вопрос нуждается в большее широком обсуждении в обществе.
EJL не занимает в принципиальном вопросе по ограничению права голоса ни позицию „за“, ни „против“, так как считает, что ответ должен быть получен в результате общественной дискуссии. „Прежде, чем вносить изменение в Конституцию вопрос требует существенно более широкого и взвешенного рассмотрения, что отвечало бы добрым обычаям правотворчества“, - считает EJL.
EJL отмечает, что Конституция является краеугольным камнем эстонского правопорядка, изменение которой должно быть обосновано ясными потребностями и опираться на тщательный анализ. Юристы союза также считают, что Конституция должна быть для государственной власти указателем в общении с проживающими в стране национальными меньшинствами.
„Вопрос избирательного права связан с эстонской демократией, правовым государством и международными обязательствами. В пояснительной записке к законопроекту можно найти лишь голословное введение ценза по гражданству, но не видно убедительных обоснований, какие проблемы хотят решить, и почему введение ценза по гражданству является единственно возможным решением. Альтернативные решения с их сравнением не рассматривались. Также непонятно, как введение так называемого ценза по гражданству повлияет на чувство уверенности затронутых субъектов“, - говорится в распространенном заявлении EJL.
Как подчеркивает EJL, отсутствует и анализ воздействия, который дал бы оценку долгосрочных последствий изменения закона для общества и управления, хотя эти воздействия необходимо изучить и оценить. Юристы EJL отмечают, что в Рийгикогу несколько депутатов обратили внимание именно на вышеназванные упущения.
Аргумент о лояльности требует критического рассмотрения
Озабоченность авторов законопроекта по поводу лояльности граждан третьих стран, по мнению EJL, вполне понятна, так как гражданство налагает обязанность лояльности, особенно в авторитарных странах. Как замечает EJL, и среди здешних граждан третьих стран, видимо, есть лица, которые будут лояльны агрессору и в военной ситуации.
„В то же время неправильно считать гражданство одним единственным критерием избирательного права — тем более в ситуации, когда, как всем известно, восточный сосед сделал отказ от гражданства Российской Федерации по существу невозможным, в том числе и тем, кто после начала войны „выбрал сторону Эстонии“. Граждане третьих стран, постоянно живущие в эстонском обществе, вносят свой вклад в здешние экономику и сообщество. Их участие в выборах собраний местных самоуправлений является частью интеграционного процесса, цель которого - укрепление сплоченности и вовлеченности“, - отмечает союз.
Опасности референдума и спешки
И организация референдума находилась бы, по мнению EJL в противоречии с демократическими принципами, особенно, если это касается прав меньшинств. А именно: на международном уровне признано, что принятие решений по поводу прав меньшинств на референдумах может усилить общественную напряженность. EJL сомневается, будет ли оправдывать возникшую напряженность возможная гипотетическая польза от лишения права голоса примерно 72 000 человек, которых коснется изменение закона.
„Более того, срочность законопроекта или процедура референдума могут создать впечатление политтехнологической манипуляции, что нанесет ущерб общественному доверию в отношении необходимости и законности конституционных поправок“, - считает EJL.
Значение интеграции и сплоченности
Как подчеркивает EJL, у эстонского государства есть обязанность содействовать созданию сплоченного общества, в котором все жители чувствуют себя частью общественной жизни. Однако изменение Конституции в направлении, ограничивающим права постоянных жителей на участие в делах общества, может быть, по мнению союза, шагом противоположным инклюзивности, так как европейский опыт показывает, что вовлечение меньшинств, а не их отталкивание, укрепляет демократию и социальную стабильность.
Союз призывает Рийгикогу перед принятием окончательного решения провести тщательный анализ последствий и общественное обсуждение, не изменять Конституцию в срочном порядке и необдуманно. Также союз призывает депутатов взвесить возможность решить проблему альтернативными законодательными или политическими мерами и избежать спешки. Члены союза также считают, что необходимо обеспечить, чтобы все все законодательные изменения поддерживали бы сплоченное и инклюзивное общество.
„Мы считаем, что изменение Конституции требует взвешенного и ответственного подхода, который отдает дань демократическим принципам и укрепляет доверие общества. Закрепление в Конституции предложения, сделанного без оценки последствий и обсуждения в обществе, этих целей не выполняет“, - подчеркивает союз.
В подготовке мнения Эстонского союза юристов приняли участие присяжные адвокаты Катарина Талумяэ и Меэлис Пирн, входящие в правление союза, а также старший советник Канцлера права Райт Санник и несколько членов EJL, являющихся профессорами юридического факультета Тартуского университета.