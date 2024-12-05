Союз юристов Эстонии не поддерживает лишение граждан РФ и Беларуси избирательного права и срочное изменение Конституции

EJL не занимает в принципиальном вопросе по ограничению права голоса ни позицию „за“, ни „против“, так как считает, что ответ должен быть получен в результате общественной дискуссии. „Прежде, чем вносить изменение в Конституцию вопрос требует существенно более широкого и взвешенного рассмотрения, что отвечало бы добрым обычаям правотворчества“, - считает EJL.

EJL отмечает, что Конституция является краеугольным камнем эстонского правопорядка, изменение которой должно быть обосновано ясными потребностями и опираться на тщательный анализ. Юристы союза также считают, что Конституция должна быть для государственной власти указателем в общении с проживающими в стране национальными меньшинствами.

„Вопрос избирательного права связан с эстонской демократией, правовым государством и международными обязательствами. В пояснительной записке к законопроекту можно найти лишь голословное введение ценза по гражданству, но не видно убедительных обоснований, какие проблемы хотят решить, и почему введение ценза по гражданству является единственно возможным решением. Альтернативные решения с их сравнением не рассматривались. Также непонятно, как введение так называемого ценза по гражданству повлияет на чувство уверенности затронутых субъектов“, - говорится в распространенном заявлении EJL.

Как подчеркивает EJL, отсутствует и анализ воздействия, который дал бы оценку долгосрочных последствий изменения закона для общества и управления, хотя эти воздействия необходимо изучить и оценить. Юристы EJL отмечают, что в Рийгикогу несколько депутатов обратили внимание именно на вышеназванные упущения.

Аргумент о лояльности требует критического рассмотрения

Озабоченность авторов законопроекта по поводу лояльности граждан третьих стран, по мнению EJL, вполне понятна, так как гражданство налагает обязанность лояльности, особенно в авторитарных странах. Как замечает EJL, и среди здешних граждан третьих стран, видимо, есть лица, которые будут лояльны агрессору и в военной ситуации.