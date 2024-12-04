В Финляндии конфискованы отели, принадлежащие живущему в Эстонии бизнесмену

Служба судебных приставов на основании решения уездного суда Кюменлааксо конфисковала гостиницы Hotelli Punkaharju и Beach Hotel Santalahti, принадлежащие проживающему в Эстонии американскому инвестору Артуру Караману.

На имущество Карамана на сумму до 150 000 евро наложен арест из-за подозрений в возможных финансовых преступлениях.

Полицейское расследование касается деятельности Карамана и его деловых партнеров как бывших владельцев отеля Leikari в Котка. У отеля Leikari в настоящее время новые владельцы, и их ни в чем не подозревают.

Yle не удалось получить комментарии от Карамана.

Потенциальный покупатель не знал о конфискации

Артур Караман стал известен в Финляндии после покупки отеля Punkaharju в январе 2024 года. Как писал тогда портал Yle, ранее Караман вел бизнес в Котка, где его отель Leikari находился в здании, принадлежащем руководителям российского газового гиганта „Газпром“. В 2022 году гостиница обанкротилась. В настоящее время ей владеют гражданин Португалии и гражданка Кипра – у обоих русские имена.

Бывшие владельцы гостиницы в Котка, топ-менеджеры „Газпрома“, сейчас находятся в санкционном списке Канады, однако санкции ЕС на них не распространяются. Караман утверждает, что не знал, кто владел зданием его бывшего отеля в Котка.

Компания, принадлежащая Караману, купила гостиницу в Пункахарью после ее банкротства. Ранее гостиница принадлежала известной финской предпринимательнице Сайми Хойер.

Бизнес Карамана сопровождался финансовыми неясностями, и он пытался продать свои отели в Финляндии. За отель Punkaharju он просит 545 000 евро, а Beach Hotel Santalahti в Котка выставлен на продажу за 590 000 евро.

В результате конфискации отели в настоящее время не могут быть проданы. В то же время они могут продолжать свою деятельность, и Beach Hotel Santalahti работает в обычном режиме. Отель Punkaharju зимой открыт только для частных мероприятий.