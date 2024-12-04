В Ласнамяэ открылось новое здание социального центра(2)
В среду, 4 декабря, состоялось открытие нового здания социального центра Ласнамяэ по адресу Киллустику, 16, которое отвечает современным требованиям для предоставления целевой группе лучших условий. При проектировании и строительстве были учтены современные принципы социальной поддержки и энергоэффективности.
По словам мэра Евгения Осиновского, для Таллинна важно улучшение качества социальных услуг. „Разумеется, одной из ключевых составляющих качественной услуги является современное здание, которым теперь располагает социальный центр Ласнамяэ. В то же время важно развивать услуги, ориентированные на пожилых людей. Уже в следующем году мы запускаем новую инициативу, предлагая бесплатные спортивные занятия под руководством тренеров. Это не только поможет людям старшего поколения поддерживать физическую форму, но и откроет больше возможностей для их социального взаимодействия“, – отметил Осиновский.
Вице-мэр Вильяр Яаму подчеркнул, что Таллинн продолжает делать значительные инвестиции, фокусируясь не только на школах и детских садах, но и на зданиях социальной сферы. „Наша цель – предоставлять жителям Таллинна качественные услуги и создать современную и доступную городскую среду. Новое здание социального центра в Ласнамяэ предлагает современные условия, которые способствуют повышению качества жизни пожилых людей и поддержке семей с детьми“, – отметил Яаму.
Старое здание было снесено, и на его месте построен новый двухэтажный дом. При проектировании и строительстве нового здания особое внимание было уделено доступности: там установлен лифт, а на каждом этаже оборудованы туалетные комнаты, соответствующие требованиям для людей с ограниченными возможностями. Это обеспечивает удобство использования здания для всех посетителей, включая людей с ограниченными возможностями передвижения.
По словам старейшины района Ласнамяэ Юлианны Юрченко, клиенты социального центра Ласнамяэ давно ожидали завершения строительства нового здания. „Строительный процесс был сложным, так как в разгар работ подрядчик обанкротился, и нам пришлось искать нового, что существенно увеличило продолжительность проекта по сравнению с первоначальным планом. Новые современные помещения и созданное вокруг них городское пространство помогут нам развивать услуги социального центра как для пожилых людей, так и для клиентов детского дневного центра“, – отметила Юрченко.
Функционально здание разделено на три части: дневной центр для пожилых людей, детский дневной центр и помещения для организации услуг на дому. В связи с этим здание поделено на две отдельные секции. Для каждого вида услуг предусмотрены отдельные рабочие и функциональные помещения, в том числе зона для приема пищи и санитарные помещения. На цокольном этаже расположены подсобные помещения и тепловой узел, на чердаке находятся технические комнаты. Залы общего пользования размещены на втором этаже. На крыше установлены солнечные панели, которые вырабатывают электроэнергию и способствуют экологичной работе центра.
Социальный центр Ласнамяэ был основан в 1996 году для поддержки пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, семей с детьми и других жителей района, нуждающихся в помощи. Цель центра – предоставление социальных услуг, которые помогают улучшить и сохранить качество жизни населения.
Стоимость строительства нового здания социального центра – 2,85 миллиона евро. Строительные работы начинали компании Eviko AS и Eviko Inseneribüroo OÜ, а завершила их компания Montreco OÜ.
Во вторник, 10 декабря, с 14:00 до 16:00 управа района Ласнамяэ организует в социальном центре Ласнамяэ день открытых дверей. В 14:00 начнутся экскурсии, во время которых можно будет ознакомиться с помещениями и деятельностью центра (предварительная регистрация по телефонам 621 8998, 5301 0410). В 15:10 состоятся приветственные выступления, а в 15:30 с концертом выступят Индрек Калда и Прийт Пихлап.