В Ласнамяэ открылось новое здание социального центра

По словам мэра Евгения Осиновского, для Таллинна важно улучшение качества социальных услуг. „Разумеется, одной из ключевых составляющих качественной услуги является современное здание, которым теперь располагает социальный центр Ласнамяэ. В то же время важно развивать услуги, ориентированные на пожилых людей. Уже в следующем году мы запускаем новую инициативу, предлагая бесплатные спортивные занятия под руководством тренеров. Это не только поможет людям старшего поколения поддерживать физическую форму, но и откроет больше возможностей для их социального взаимодействия“, – отметил Осиновский.

Вице-мэр Вильяр Яаму подчеркнул, что Таллинн продолжает делать значительные инвестиции, фокусируясь не только на школах и детских садах, но и на зданиях социальной сферы. „Наша цель – предоставлять жителям Таллинна качественные услуги и создать современную и доступную городскую среду. Новое здание социального центра в Ласнамяэ предлагает современные условия, которые способствуют повышению качества жизни пожилых людей и поддержке семей с детьми“, – отметил Яаму.

Старое здание было снесено, и на его месте построен новый двухэтажный дом. При проектировании и строительстве нового здания особое внимание было уделено доступности: там установлен лифт, а на каждом этаже оборудованы туалетные комнаты, соответствующие требованиям для людей с ограниченными возможностями. Это обеспечивает удобство использования здания для всех посетителей, включая людей с ограниченными возможностями передвижения.