В Балтийском море российский корабль выпустил сигнальные ракеты по вертолету вооруженных сил Германии
В Балтийском море российский корабль выпустил сигнальные ракеты по вертолету вооруженных сил Германии. Об этом пишет немецкое агентство DPA со ссылкой на источники. Сообщение агентства приводит издание Die Welt.
Вертолет выполнял разведывательную задачу
Как сообщает DW, бортовой вертолет немецкого фрегата выполнял разведывательное задание. Российский танкер следовал в сопровождении военного корабля РФ, отмечается далее.
В тот же день об инциденте на Балтике коротко упомянула на полях встречи министров иностранных дел государств НАТО в Брюсселе глава МИД ФРГ Анналена Бербок, не приведя подробностей. Бербок отметила, что в Балтийском море все чаще замечают суда так называемого „теневого флота“ России, участвующие в обходе санкций в отношении РФ, и анонсировала увеличение числа патрулей в регионе для защиты критической инфраструктуры.
Использование сигнальных ракет допустимо лишь в экстренных ситуациях, отмечает агентство dpa. Какое именно российское судно участвовало в инциденте, не уточняется. Не указаны и данные о возможном использовании танкера для обхода западных санкций.
В Минобороны ФРГ призвали к благоразумной реакции
Источники в НАТО сообщили dpa, что во время инцидента немецкий фрегат с бортовым вертолетом не выполнял задачу в рамках Североатлантического альянса. Представитель министерства обороны Германии отказался прокомментировать случившееся, отметив лишь, что на море, как и в воздухе, время от времени нарушаются существующие нормы. „И в этих случаях военно-морской флот или военно-воздушные силы должны реагировать благоразумно и снижать эскалацию“, - добавил он на пресс-конференции в Берлине.
На встрече глав МИД в Брюсселе Анналена Бербок призвала усилить сотрудничество в противодействии российским диверсиям и секретным атакак в регионе Балтийского моря. Президент России Владимир Путин „продолжает расширять свои гибридные атаки на европейский миропорядок“ при поддержке союзников Москвы, подчеркнула Бербок. Она напомнила о „поврежденных кабелях, которые, вообще-то, не могут просто так порваться“, о „нарушенных каналах GPS“ и о танкерах, обходящих санкции.
Инцидент произошел на прошлой неделе. Российская сторона пока не комментировала эту информацию.