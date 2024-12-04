В Балтийском море российский корабль выпустил сигнальные ракеты по вертолету вооруженных сил Германии

Вертолет выполнял разведывательную задачу

Как сообщает DW, бортовой вертолет немецкого фрегата выполнял разведывательное задание. Российский танкер следовал в сопровождении военного корабля РФ, отмечается далее.

В тот же день об инциденте на Балтике коротко упомянула на полях встречи министров иностранных дел государств НАТО в Брюсселе глава МИД ФРГ Анналена Бербок, не приведя подробностей. Бербок отметила, что в Балтийском море все чаще замечают суда так называемого „теневого флота“ России, участвующие в обходе санкций в отношении РФ, и анонсировала увеличение числа патрулей в регионе для защиты критической инфраструктуры.

Использование сигнальных ракет допустимо лишь в экстренных ситуациях, отмечает агентство dpa. Какое именно российское судно участвовало в инциденте, не уточняется. Не указаны и данные о возможном использовании танкера для обхода западных санкций.

В Минобороны ФРГ призвали к благоразумной реакции

Источники в НАТО сообщили dpa, что во время инцидента немецкий фрегат с бортовым вертолетом не выполнял задачу в рамках Североатлантического альянса. Представитель министерства обороны Германии отказался прокомментировать случившееся, отметив лишь, что на море, как и в воздухе, время от времени нарушаются существующие нормы. „И в этих случаях военно-морской флот или военно-воздушные силы должны реагировать благоразумно и снижать эскалацию“, - добавил он на пресс-конференции в Берлине.

На встрече глав МИД в Брюсселе Анналена Бербок призвала усилить сотрудничество в противодействии российским диверсиям и секретным атакак в регионе Балтийского моря. Президент России Владимир Путин „продолжает расширять свои гибридные атаки на европейский миропорядок“ при поддержке союзников Москвы, подчеркнула Бербок. Она напомнила о „поврежденных кабелях, которые, вообще-то, не могут просто так порваться“, о „нарушенных каналах GPS“ и о танкерах, обходящих санкции.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Российская сторона пока не комментировала эту информацию.

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