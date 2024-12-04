04.12.2024, 18:48
Футбольный клуб, в котором состоит 400 детей, провёл акцию протеста перед зданием Таллиннской горуправы. Каковы его требования?
В среду футбольный клуб „Арарат“ из Таллинна провел акцию протеста перед зданием Таллиннской городской управы. Клуб столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, из-за которых его тренировочные группы больше не имеют доступа к спортивным центрам Сыле и Паэ.
Футбольный клуб „Арарат“ провел акцию протеста у здания Таллиннской городской управы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. На тренировках клуба занимается около 400 детей, однако их спортивное будущее оказалось под угрозой. Футбольный союз сможет предоставить им время для занятий на своих базах только до 19 декабря, но после Нового года и эта возможность исчезнет из-за отсутствия свободных тренировочных слотов.
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