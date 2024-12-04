Футбольный клуб, в котором состоит 400 детей, провёл акцию протеста перед зданием Таллиннской горуправы. Каковы его требования?

Футбольный клуб „Арарат“ провел акцию протеста у здания Таллиннской городской управы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. На тренировках клуба занимается около 400 детей, однако их спортивное будущее оказалось под угрозой. Футбольный союз сможет предоставить им время для занятий на своих базах только до 19 декабря, но после Нового года и эта возможность исчезнет из-за отсутствия свободных тренировочных слотов.