Таллинн поблагодарил выдающихся социальных работников года: смотрите, кто получил грамоты

„В Таллинне проживает каждый третий житель Эстонии. Поэтому качественная и ориентированная на человека социальная работа важна не только для города, но и для всей страны. Последствия кризисов и неопределенности последних лет делают крайне важным своевременное оказание помощи нуждающимся, поскольку только так можно предотвратить негативные последствия в будущем. Специалисты и партнеры в сфере социальной работы это прекрасно понимают, – отметил вице-мэр Карл Сандер Казе. – С учетом растущих ожиданий жителей Таллинна в отношении услуг важно, чтобы мы отмечали и благодарили тех, кто ежедневно работает, чтобы нуждающиеся вовремя получили помощь. Работа в социальной сфере непроста, и Таллинн искренне благодарен всем, кто вносит свой вклад в эту важную сферу“.