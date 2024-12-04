Таллинн поблагодарил выдающихся социальных работников года: смотрите, кто получил грамоты(1)
Вчера, 3 декабря, Таллиннская горуправа и Департамент социального обеспечения и здравоохранения провели торжественный прием в Таллиннской ратуше, где выразили признательность выдающимся социальным работникам и специалистам, преданным своей профессии.
„В Таллинне проживает каждый третий житель Эстонии. Поэтому качественная и ориентированная на человека социальная работа важна не только для города, но и для всей страны. Последствия кризисов и неопределенности последних лет делают крайне важным своевременное оказание помощи нуждающимся, поскольку только так можно предотвратить негативные последствия в будущем. Специалисты и партнеры в сфере социальной работы это прекрасно понимают, – отметил вице-мэр Карл Сандер Казе. – С учетом растущих ожиданий жителей Таллинна в отношении услуг важно, чтобы мы отмечали и благодарили тех, кто ежедневно работает, чтобы нуждающиеся вовремя получили помощь. Работа в социальной сфере непроста, и Таллинн искренне благодарен всем, кто вносит свой вклад в эту важную сферу“.
Благодарственную грамоту за выдающуюся работу получили: Ингрит Сяэр (специалист по социальной работе, управa района Хааберсти), Криста Таммсаар (специалист по социальной работе, управa района Кесклинн), Хели Йоон(специалист по социальной работе, управa района Кристийне), Наталия Раханская(специалист по благополучию детей, управa района Ласнамяэ), Хели Хуссар (руководитель дневного центра района Мустамяэ, управa района Мустамяэ), Алеся Волков (специалист по благополучию детей, управa района Нымме), Тийю Крулль (специалист по благополучию детей, управa района Пирита), Хелен Эльмерс (старший специалист по социальной работе, управa района Пыхья-Таллинн), Эве Отти (инструктор, Центр поддержки Juks), Катерина Сулим(руководитель команды Паэ, Центр поддержки Кяо), Эда Хейнла (психолог, Центр семейной помощи Таллинна), Керсти Лоотус(руководитель подразделения Кадака, Центр социальной работы), Мерле Томберг(руководитель по качеству, Центр психического здоровья Таллинна), Ынне Аасмяэ(специалист по социальной работе, Ируский попечительский дом), Евгений Шувалов(семейный родитель, Таллиннский детский дом, Ныммеский филиал), Татьяна Михитарьян (руководитель подразделения на ул. Нымме теэ, Таллиннский детский центр помощи) и Кристин Кельдер (координатор проектов, Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения).
Благодарственную грамоту за вклад в развитие социальной сферы получили: Ирина Кальде(директор Центра поддержки Таллинна Juks), Марина Рунно (директор Центра поддержки Кяо) и Керсти Пыльдемаа (директор Таллиннского центра социальной работы).
За успешное сотрудничество Таллинн выразил благодарность НКО Merimetsa Tugikeskus, Целевому фонду социальной работы и диаконии EELK и Некоммерческому объединению Pimedate Töökeskus Hariner.