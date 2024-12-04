Районная газета слишком много пишет о старейшине? ERJK вынесла решение: это политическая реклама Анны Леванди

Заседание ERJK состоялось 21 ноября, и, по словам председателя комиссии Лийзы Овийр, на заседании, помимо прочего, обсуждалось письмо члена Центристской партии Мануэлы Пихлап, в котором Пихлап просила дать оценку тому, могут ли публикации в районной газете Хааберсти является скрытой политической рекламой старейшины района Анны Леванди. „Мы приняли решение, что нам все-таки не нравится картина, которую мы видим“, — сказала Овийр.

„В конкретном случае, по мнению комиссии, добросовестная практика не была соблюдена. Действительно, там были фотографии, как старейшина отвечает на проблемы руководителей квартирных товариществ, потом фотография старейшины, когда она закладывает краеугольный камень здания детского сада, сидит за рулем снегоуборочной машины. По мнению комиссии, там представительство было непропорционально большим“.