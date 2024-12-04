04.12.2024, 15:35
Районная газета слишком много пишет о старейшине? ERJK вынесла решение: это политическая реклама Анны Леванди
ФОТО: | Delfi Meedia
Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) пришла к выводу, что старейшина таллиннского района Хааберсти Анна Леванди (Isamaa) нарушила добросовестную практику городских СМИ и материалы о ней могут быть истолкованы как политическая реклама.
Заседание ERJK состоялось 21 ноября, и, по словам председателя комиссии Лийзы Овийр, на заседании, помимо прочего, обсуждалось письмо члена Центристской партии Мануэлы Пихлап, в котором Пихлап просила дать оценку тому, могут ли публикации в районной газете Хааберсти является скрытой политической рекламой старейшины района Анны Леванди. „Мы приняли решение, что нам все-таки не нравится картина, которую мы видим“, — сказала Овийр.
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