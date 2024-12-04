Осквернение мемориала в Латвии: СГБ просит наказать гражданина России и Эстонии

Согласно расследованию СГБ, 29 января 2024 года подозреваемый вместе с сообщником по поручению российских спецслужб осквернил памятный камень „Защитникам Курземской крепости - солдатам Латышского легиона“. Мемориал, расположенный под Джуксте в Тукумском районе, был облит краской. С точки зрения СГБ, это действие следует расценивать как провокацию, направленную на формирование в латвийском обществе атмосферы страха и незащищенности, что соответствует интересам России. Подобные действия в отношении памятников были совершены и в других странах Балтии. Об этом пишет латвийский портал Delfi.

Уголовное дело было заведено 8 февраля. В тот же день на пограничном пункте Патерниеки сотрудники СГБ задержали подозреваемого, он был заключен под стражу.

В ходе расследования СГБ тесно сотрудничала со службами безопасности Литвы и Эстонии. Второй человек, причастный к осквернению мемориала латышским легионерам, находится под стражей в Литве. Этот человек также имеет двойное гражданство России и Эстонии.

Прошлой зимой в странах Балтии было задержано несколько человек, которых подозревают в подготовке и совершении провокаций по поручению российских спецслужб. Эстонская КаПо в феврале 2024 года сообщала, что задержала в общей сложности десятерых человек. В 2024 году по делам о гибридных атаках в Эстонии к суду было привлечено 11 человек. Восемь из них были осуждены, сообщал в сентябре портал Rus.Delfi.ee. Среди них, как тогда сообщалось, были люди, которые разбили стекла в личных автомобилях министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса и главного редактора Rus.Delfi.ee Андрея Шумакова. Помимо атак на автомобили министра и журналиста, задержанные осквернили несколько мемориалов.