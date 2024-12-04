СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ сыграет в Тондираба с греческим топ-клубом

„Калев/Крамо“ успешно завершил первый групповой этап Еврокубка с пятью победами и одним поражением. В новой группе эстонская команда встретится с греческим ПАОКом, румынской „Орадей“ и французским „Дижоном“. ПАОК также завершил свой этап с пятью победами и одним поражением. В греческой лиге команда занимает 10-е место с тремя победами и пятью поражениями.