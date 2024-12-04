04.12.2024, 12:00
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ сыграет в Тондираба с греческим топ-клубом
Начало в 19:30
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках второго группового этапа Еврокубка ФИБА, „Калев/Крамо“ сыграет с греческим клубом ПАОК в Тондираба. Матч начнется в 19:30 и будет транслироваться в прямом эфире для подписчиков Delfi.
„Калев/Крамо“ успешно завершил первый групповой этап Еврокубка с пятью победами и одним поражением. В новой группе эстонская команда встретится с греческим ПАОКом, румынской „Орадей“ и французским „Дижоном“. ПАОК также завершил свой этап с пятью победами и одним поражением. В греческой лиге команда занимает 10-е место с тремя победами и пятью поражениями.
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