ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ потерпел болезненное поражение от греческого топ-клуба

„Калев/Крамо“ начал матч активно, реализовав почти все свои броски за первые шесть минут и захватив лидерство с результатом 18:8. Сопернику удалось сократить разрыв, забросив несколько легких мячей, но средний бросок Каспера Суурору позволил „Калеву“ завершить первую четверть с преимуществом 28:21.