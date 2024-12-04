Баскетбол
04.12.2024, 12:00

ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ потерпел болезненное поражение от греческого топ-клуба

 
Смотрите матч в записи!
Kalev/Cramo - Thessaloniki PAOK korvpall
Kalev/Cramo - Thessaloniki PAOK korvpall
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В среду, 4 декабря,в рамках второго группового этапа Еврокубка ФИБА команда „Калев/Крамо“ проиграла в Тондираба греческому ПАОКу (71:79). Фотографии, видеообзор и матч в записи могут видеть все подписчики Delfi.

„Калев/Крамо“ начал матч активно, реализовав почти все свои броски за первые шесть минут и захватив лидерство с результатом 18:8. Сопернику удалось сократить разрыв, забросив несколько легких мячей, но средний бросок Каспера Суурору позволил „Калеву“ завершить первую четверть с преимуществом 28:21.

Во второй четверти ПАОК временно вышел вперед, но к концу первой половины „Калев“ вновь захватил лидерство с результатом 42:39. К сожалению, в конце четверти Каспер Суурорг получил повреждение колена, и, вероятно, он не сможет продолжить игру.

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