04.12.2024, 12:00
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ потерпел болезненное поражение от греческого топ-клуба
Смотрите матч в записи!
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 4 декабря,в рамках второго группового этапа Еврокубка ФИБА команда „Калев/Крамо“ проиграла в Тондираба греческому ПАОКу (71:79). Фотографии, видеообзор и матч в записи могут видеть все подписчики Delfi.
„Калев/Крамо“ начал матч активно, реализовав почти все свои броски за первые шесть минут и захватив лидерство с результатом 18:8. Сопернику удалось сократить разрыв, забросив несколько легких мячей, но средний бросок Каспера Суурору позволил „Калеву“ завершить первую четверть с преимуществом 28:21.
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