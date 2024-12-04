Популярную группу „Таллиннцы“ вместо Олега Беседина контролируют два индуса и три вьетнамца: что вообще происходит?

Группа насчитывала почти 59 тысяч участников, активность на пике — 37 000 заходов в день. Теперь же, судя по цифрам, с каждым днем группа уменьшается примерно на 500-1000 человек: „Не могу читать такое безобразие!“, „Удаляйтесь с этой группы, она взломана!“, „Что с группой? Сегодня какая-то помойка“. Впрочем, некоторым новый формат ведения группы пришелся по душе: „А группа стала более демократичной. Раньше админ решал, что мне говорить, а что - нет“. Но внимание к группе растет с каждым днем.

RusDelfi связался с владельцем и администратором „Таллиннцев“ Олегом Бесединым, чтобы узнать: почему группа изменилась до неузнаваемости. "Мошенники украли. Как и личную страницу. Ее вернуть удалось, а вот группу — нет“. Из-за активности в последние несколько дней ему стали звонить и писать. „Именно сейчас все обострилось, потому что, видимо — общество не очень здоровое, — говорит владелец „Таллиннцев“. — Вы просто не представляете, какое количество звонков и сообщений мне приходит! Последние звонки были в 2-3 ночи звонки. Спрашивают: „Олег, что случилось? Уходить, не уходить из группы? Мы не можем это видеть“.