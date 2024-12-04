Популярную группу „Таллиннцы“ вместо Олега Беседина контролируют два индуса и три вьетнамца: что вообще происходит?

В последнюю неделю крупнейшая русскоязычная Facebook-группа в Эстонии „Таллиннцы“ удивила всех — с невинными постами „отдаю собаку“, „свободные окошки на фотосессию“ и „продам гараж“ соседствуют политические, связанные с Россией и Украиной, причем зачастую — с нецензурной лексикой и вызывающими изображениями. Создатель и администратор группы Олег Беседин уверяет, что всеми силами пытается восстановить контроль над группой, в полиции комментируют, что жалоб на содержание постов не поступало. Подробности — у RusDelfi.
Группа насчитывала почти 59 тысяч участников, активность на пике — 37 000 заходов в день. Теперь же, судя по цифрам, с каждым днем группа уменьшается примерно на 500-1000 человек: „Не могу читать такое безобразие!“, „Удаляйтесь с этой группы, она взломана!“, „Что с группой? Сегодня какая-то помойка“. Впрочем, некоторым новый формат ведения группы пришелся по душе: „А группа стала более демократичной. Раньше админ решал, что мне говорить, а что - нет“. Но внимание к группе растет с каждым днем.