В группе "Таллиннцы" сейчас отсутсвует премодерация
В группе "Таллиннцы" сейчас отсутсвует премодерация
ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia
Новости Эстонии
04.12.2024, 14:15

Популярную группу „Таллиннцы“ вместо Олега Беседина контролируют два индуса и три вьетнамца: что вообще происходит?

 

В последнюю неделю крупнейшая русскоязычная Facebook-группа в Эстонии „Таллиннцы“ удивила всех — с невинными постами „отдаю собаку“, „свободные окошки на фотосессию“ и „продам гараж“ соседствуют политические, связанные с Россией и Украиной, причем зачастую — с нецензурной лексикой и вызывающими изображениями. Создатель и администратор группы Олег Беседин уверяет, что всеми силами пытается восстановить контроль над группой, в полиции комментируют, что жалоб на содержание постов не поступало. Подробности — у RusDelfi.

Группа насчитывала почти 59 тысяч участников, активность на пике — 37 000 заходов в день. Теперь же, судя по цифрам, с каждым днем группа уменьшается примерно на 500-1000 человек: „Не могу читать такое безобразие!“, „Удаляйтесь с этой группы, она взломана!“, „Что с группой? Сегодня какая-то помойка“. Впрочем, некоторым новый формат ведения группы пришелся по душе: „А группа стала более демократичной. Раньше админ решал, что мне говорить, а что - нет“. Но внимание к группе растет с каждым днем.

RusDelfi связался с владельцем и администратором „Таллиннцев“ Олегом Бесединым, чтобы узнать: почему группа изменилась до неузнаваемости. "Мошенники украли. Как и личную страницу. Ее вернуть удалось, а вот группу — нет“. Из-за активности в последние несколько дней ему стали звонить и писать. „Именно сейчас все обострилось, потому что, видимо — общество не очень здоровое, — говорит владелец „Таллиннцев“. — Вы просто не представляете, какое количество звонков и сообщений мне приходит! Последние звонки были в 2-3 ночи звонки. Спрашивают: „Олег, что случилось? Уходить, не уходить из группы? Мы не можем это видеть“.

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