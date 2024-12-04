ГРАФИКИ | Разрыв между Isamaa и Партией реформ сократился, соцдемы и центристы топчутся на месте

Последние совокупные результаты отражают период опроса с 4 ноября по 2 декабря. Всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики избирательного возраста.

Занимающая лидирующие позиции Isamaa в последние недели теряет поддержку. За последнюю неделю поддержка отечественников снизилась на 1,4 процентных пункта и сейчас на 4 процентных пункта ниже, чем месяц назад. Поддержка Партии реформ, которая находится на втором месте, за неделю выросла на 1,2 процентных пункта, а за последние две недели — в общей сложности на 2,4 процентных пункта. Процент поддержки других политических партий за последние недели существенно не изменился. Отрыв Isamaa от Партии реформ сейчас составляет 6,8 процентных пункта, а отрыв Партии реформ от Социал-демократической партии — 5,6%.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия (14%) и EKRE (12,7%). Eesti 200 (4,1%) имеет самую низкую поддержку среди парламентских партий.

Коалиционные партии поддерживают 38,1% респондентов, а оппозиционные - 53,3%.

Премьер-реформист стал самым влиятельным человеком года

Напомним, что принадлежащий Партии реформ премьер-министр Кристен Михал стал самым влиятельным человеком года по версии Delfi.

В 2024 году победил человек, который крайне точно попадает под описание „влиятельный“. Кристен Михал оказывает огромное влияние на страну (все налоговые реформы — его идея), но при этом он не самый популярный политик в Эстонии (рейтинг Урмаса Рейнсалу выше).

За 2024 год Михал повлиял на многие процессы. Весной — как неформальный лидер реформистов — помог сформировать новую коалицию в Таллиннском горсобрании. Назначил людей на места, определил приоритеты и собрал команду воедино. Все это без огласки СМИ и шума в социальных сетях. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.

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