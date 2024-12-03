03.12.2024, 16:44
СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Садам“ попытается восстановить репутацию в игре против „Авис Утилитас“
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Садам“ из Пярну встретится на домашней площадке с „Авис Утилитас„ (Рапла). Начало матча запланировано на 19:00, а его прямую трансляцию смогут посмотреть все подписчики Delfi.
„Садам“ подходит к матчу с серией из двух поражений. В последней игре команда уступила „Тартускому университету“ со счетом 94:91, а до этого неожиданно проиграла „Виймси“ (80:74). „Авис Утилитас“, напротив, успешно провела прошлые выходные, обыграв „ТалТех“ со счетом 93:91.
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