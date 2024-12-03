ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Садам“ пытается восстановить репутацию, обыгрывая „Авис Утилитас“

„Садам“ подходит к матчу с серией из двух поражений. В последней игре команда уступила „Тартускому университету“ со счетом 94:91, а до этого неожиданно проиграла „Виймси“ (80:74). „Авис Утилитас“, напротив, успешно провела прошлые выходные, обыграв „ТалТех“ со счетом 93:91.

Главный тренер „Авис Утилитас“ Бретт Нымм отметил перед матчем:“Еще одна важная игра для нас. Определенно, мы должны сыграть в защите гораздо лучше, чем в предыдущей игре с „ТалТехом“. Надеюсь, мы сможем правильно выполнить наш игровой план и вернуться домой с победой.“