Баскетбол
03.12.2024, 16:44

ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Садам“ пытается восстановить репутацию, обыгрывая „Авис Утилитас“

 
„Садам“ vs „Авис Утилита“ 22:17; 19:17;
Rapla Avis Utilitas - Pärnu Sadam
Rapla Avis Utilitas - Pärnu Sadam
ФОТО: Siim Solman | Delfi Meedia

Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Садам“ из Пярну встретится на домашней площадке с „Авис Утилитас„ (Рапла). Начало матча запланировано на 19:00, а его прямую трансляцию смогут посмотреть все подписчики Delfi.

„Садам“ подходит к матчу с серией из двух поражений. В последней игре команда уступила „Тартускому университету“ со счетом 94:91, а до этого неожиданно проиграла „Виймси“ (80:74). „Авис Утилитас“, напротив, успешно провела прошлые выходные, обыграв „ТалТех“ со счетом 93:91.

Главный тренер „Авис Утилитас“ Бретт Нымм отметил перед матчем:“Еще одна важная игра для нас. Определенно, мы должны сыграть в защите гораздо лучше, чем в предыдущей игре с „ТалТехом“. Надеюсь, мы сможем правильно выполнить наш игровой план и вернуться домой с победой.“

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