ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ на последних секундах упустил победу над „Авис Утилитас“

Героем команды из Рапла стал Маркус Руубель, который за 19 секунд до финальной сирены при отставании в два очка попал сложный дальний бросок, выведя гостей вперед — 79:78. После промаха Игоря Чумакова на Руубеле сфолили, и за две секунды до конца он реализовал один из двух штрафных. Дальний бросок Кристиана Брэдфорда с центра площадки в последние секунды оказался неточным.