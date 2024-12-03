СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: сможет ли команда „Тартуского университета“ одержать седьмую победу подряд?

„Тартуский университет“ подходит к сегодняшнему матчу на волне успеха, имея серию из шести побед подряд. С семью победами и шестью поражениями команда занимает четвёртое место в турнирной таблице. В противоположной ситуации находится Кейлаская баскетбольная школа, которая потерпела поражение во всех девяти матчах текущего сезона, занимая последнее, 15-е место.