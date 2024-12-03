Баскетбол
03.12.2024, 16:04

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: сможет ли команда „Тартуского университета“ одержать седьмую победу подряд?

 
Начало в 19:00
TalTech vs Tartu Ülikool 08.11.24
TalTech vs Tartu Ülikool 08.11.24
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Тартуского университета“ проведет домашний матч против Кейлаской баскетбольной школы. Начало игры запланировано на 19:00, а ее прямую трансляцию смогут посмотреть все подписчики Delfi.

„Тартуский университет“ подходит к сегодняшнему матчу на волне успеха, имея серию из шести побед подряд. С семью победами и шестью поражениями команда занимает четвёртое место в турнирной таблице. В противоположной ситуации находится Кейлаская баскетбольная школа, которая потерпела поражение во всех девяти матчах текущего сезона, занимая последнее, 15-е место.

Ранее в этом году команды встретились в предварительном раунде Кубка Эстонии, где „Тартуский университет“ одержал уверенную победу со счётом 83:60.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии