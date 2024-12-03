Говорил ли Робин Уильямс: самые грустные люди делают всё возможное, чтобы окружающие были счастливы?

Полностью фраза о том, как несчастливые люди пытаются сделать жизнь окружающих лучше, звучит так: „Я думаю, что самые грустные люди всегда стараются изо всех сил, чтобы сделать окружающих людей счастливыми. Ведь они знают, каково это — чувствовать себя абсолютно никчёмным, поэтому не хотят, чтобы кто-то ещё испытывал то же самое“. В разных публикациях формулировки незначительно отличаются, как это бывает при переводе, однако смысл сохраняется. Фраза встречается на развлекательных порталах, в биографических статьях о Уильямсе и подборках его высказываний. Пользователи соцсетей („ВКонтакте“, Facebook, X) и блог-платформ (LiveJournal, „Дзен“) также делятся цитатой с указанием на авторство актёра.

Американский актёр, обладатель премии „Оскар“ Робин Уильямс за свою жизнь сыграл более сотни ролей и запомнился многим зрителям образами мудрых, ироничных и немного грустных персонажей (например, такими были его герои в фильмах „Умница Уилл Хантинг“ и „Общество мёртвых поэтов“). В 2014 году после продолжительной депрессии актёр покончил с собой, что в глазах поклонников добавило его образу ещё больше меланхолических черт. Поэтому несложно поверить: такой человек мог однажды произнести фразу о том, что чувствуют и как действуют несчастливые люди. Ранее „Проверено“ уже разбирало приписываемые Уильямсу цитаты — также о грусти, одиночестве и тяжёлых временах, однако тогда его авторство подтвердить не удалось.