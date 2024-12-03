Говорил ли Робин Уильямс: самые грустные люди делают всё возможное, чтобы окружающие были счастливы?
В интернете популярна приписываемая голливудскому актёру цитата о том, что грустные люди стараются сделать других счастливыми. Мы проверили, говорил ли он что-либо подобное.
Полностью фраза о том, как несчастливые люди пытаются сделать жизнь окружающих лучше, звучит так: „Я думаю, что самые грустные люди всегда стараются изо всех сил, чтобы сделать окружающих людей счастливыми. Ведь они знают, каково это — чувствовать себя абсолютно никчёмным, поэтому не хотят, чтобы кто-то ещё испытывал то же самое“. В разных публикациях формулировки незначительно отличаются, как это бывает при переводе, однако смысл сохраняется. Фраза встречается на развлекательных порталах, в биографических статьях о Уильямсе и подборках его высказываний. Пользователи соцсетей („ВКонтакте“, Facebook, X) и блог-платформ (LiveJournal, „Дзен“) также делятся цитатой с указанием на авторство актёра.
Американский актёр, обладатель премии „Оскар“ Робин Уильямс за свою жизнь сыграл более сотни ролей и запомнился многим зрителям образами мудрых, ироничных и немного грустных персонажей (например, такими были его герои в фильмах „Умница Уилл Хантинг“ и „Общество мёртвых поэтов“). В 2014 году после продолжительной депрессии актёр покончил с собой, что в глазах поклонников добавило его образу ещё больше меланхолических черт. Поэтому несложно поверить: такой человек мог однажды произнести фразу о том, что чувствуют и как действуют несчастливые люди. Ранее „Проверено“ уже разбирало приписываемые Уильямсу цитаты — также о грусти, одиночестве и тяжёлых временах, однако тогда его авторство подтвердить не удалось.
Что касается разбираемого высказывания, то оно широко распространено именно с атрибуцией актёру не только на русском, но и на английском языке. Однако ни в одной публикации нет ссылок на первоисточник или сколь бы то ни было авторитетный ресурс, где бы оно было опубликовано с указанием на авторство Уильямса. „Проверено“ также не смогло обнаружить ни заслуживающего доверия первоисточника (статьи, интервью, выступления актёра), ни публикации с описанием контекста, в котором оскароносный актёр мог сказать эту фразу (например, воспоминаний его друзей и коллег). При этом, судя по всему, атрибуция этой цитаты Уильямсу приобрела широкое распространение только после его смерти, хотя высказывание встречалось в интернете и до 2014 года — без указания автора.
Таким образом, нет никаких доказательств того, что Робин Уильямс имеет какое-либо отношение к разбираемой цитате. „Проверено“ не удалось найти первоисточник или иное авторитетное свидетельство того, что он говорил что-либо подобное. А тот факт, что массово приписывать ему авторство цитаты интернет-пользователи начали лишь после его смерти, только добавляет сомнений в корректности подобной атрибуции.
Итог: Неверная атрибуция цитаты