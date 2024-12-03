Печальная статистика: за год число испытывающих финансовые трудности домохозяйств выросло на 40%

По данным Департамента статистики, в 2024 году в Эстонии насчитывается 43 500 домохозяйств с финансовыми трудностями, что на 40% больше, чем в прошлом году. Из них 4500 домохозяйств испытывают сложности с оплатой жилья или жилищных кредитов. „Учитывая, что за последние годы заметно выросли цены практически на все, такие результаты неудивительны“, - отметила руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.

Как распознать приближающиеся финансовые трудности? По словам Хакиайнен, тревожным сигналом является, например, задержка оплаты счетов или необходимость оплачивать счета прошлого месяца за счет зарплаты следующего месяца. Также поводом для беспокойства может стать регулярное заимствование денег для покрытия расходов у друзей или родственников. „Использование кредитной карты, чтобы свести концы с концами, тоже тревожный знак. Кредитная карта хороша для непредвиденных расходов, поездок за границу или в случае нерегулярных доходов, но, если ее начинают применять для покрытия повседневных трат, это может свидетельствовать о проблемах“, - подчеркнула Хакиайнен.

Хакиайнен советует быть максимально честным с самим собой и критически проанализировать свое положение и финансовое поведение: „Первый шаг – признание проблемы. Часто финансовые трудности сопровождаются чувством стыда, из-за чего бывает трудно ясно увидеть ситуацию и обратиться за помощью. Стоит подумать, что именно стало причиной сложностей и носят ли они временный характер. Потеря работы, например, временная проблема, но ее решение может занять время“.