Правда ли, что в церкви в Швейцарии исповеди принимает голограмма Иисуса?

Ресурсы, распространившие новость о голограмме Иисуса, пишут , что её установили по решению самой церкви и что теперь прихожане исповедуются ИИ, а не священнику. Хотя оборудование в самом деле было размещено внутри исповедальни, авторы проекта называют его художественной инсталляцией. Deus in Machina — это совместный арт-проект часовни Святого Петра, Лаборатории исследований иммерсивной реальности Люцернского университета прикладных наук (HSLU) и факультета пастырского богословия Люцернского университета. Реализацию инициативы приурочили к 100-летию швейцарского Общества святого Луки, которое выступает за диалог между деятелями искусства и церковью. В честь юбилея подобные акции прошли в 30 разных церквях по всей стране. Помимо Deus in Machina, художники в рамках проекта устанавливали и другие инсталляции: например, вешали в соборах свои картины, посвящённые вынужденной эмиграции из-за войны или экологическим проблемам . А голограмма Иисуса из вирусных публикаций, считают авторы, заставляет задуматься о границах применения технологий в контексте религии.

Голографический Иисус, работающий на базе нейросетей, действительно появился в этом году в старейшей католической церкви швейцарского города Люцерна — часовне Святого Петра. В рамках проекта Deus in Machina в кабинке для исповеди установили аватар Христа, который способен вести диалог на 100 языках. Он встречал прихожан словами „Мир тебе, брат“, после чего им предлагалось поделиться своими мыслями или задать вопросы. Аватар, обученный на текстах Священного Писания и других богословских источниках, отвечал в режиме реального времени.

Видео, которым сопровождают некоторые заметки об аватаре Иисуса, подлинное. 20 ноября его опубликовал на своём сайте британский таблоид Daily Mail — редакция получила ролик от Мелани Даллер из HSLU. „Церковь в Швейцарии использует голограмму Иисуса с ИИ для исповеди“, — гласит заголовок заметки.

Публикация Daily Mail послужила источником многим русскоязычным ресурсам, которые рассказали о замене священника ИИ. Однако использованный таблоидом заголовок неверен. Авторы Deus In Machina прямо заявляют, что их проект, хоть и был разработан совместно с теологом Марко Шмидтом, никогда не предназначался для того, чтобы заменить священнослужителей. Каждого посетителя часовни Святого Петра, пожелавшего поговорить с голограммой, предварительно предупреждали, чтобы он не делился личной информацией, а также требовали подтвердить, что он понимает программные ограничения проекта. Шмидт также пояснил, что разговор с аватаром не имитирует исповедь и не заменяет её: пока голограмма функционировала, с ней успели поговорить представители разных вероисповеданий и атеисты. После того как проект Deus in Machina завершился 20 октября, часовня Святого Петра отказалась оставлять голограмму, опасаясь излишней ответственности за высказывания ИИ. Многие российские и иностранные СМИ не упомянули об этом в своих заметках.

Ещё один источник, нередко цитируемый в русскоязычных публикациях, — материал портала Disclose.tv. Авторы публикации не уточнили, что проект носил художественный характер, а голограмма не предназначалась для того, чтобы заменить священника на исповеди. К тому же Disclose.tv — это немецкий дезинформационный ресурс, продвигающий теории заговора и фейковые новости. Сайт, созданный в 2007 году в качестве форума для обсуждения НЛО и паранормальных явлений, с 2021 года позиционирует себя как новостной агрегатор, но продолжает распространять вводящую в заблуждение информацию.

В интервью USA Today профессор богословия американского Университета Нотр-Дам Ульрих Ленер подчеркнул, что по законам католической церкви исповедь должна проходить лично в присутствии священника. Он отметил, что идея виртуальной исповеди обсуждалась и ранее, но каждый раз отвергалась Ватиканом. К примеру, в первые месяцы пандемии COVID-19, когда было необходимо соблюдать социальное дистанцирование, учёные и церковные деятели активно обсуждали возможность проведения исповеди через Zoom или аналогичные платформы, но пришли к выводу, что видеозвонки могут нарушать таинство покаяния и поэтому недопустимы. В результате церкви начали искать альтернативные способы, включая исповедь внутри автомобиля.

Таким образом, в швейцарской церкви в этом году действительно установили голограмму Иисуса, работавшую на основе нейросетей и общавшуюся с прихожанами, но она не была предназначена для исповеди. Это был экспериментальный арт-проект, который функционировал только в одном храме в течение двух месяцев.

Итог: Полуправда

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