Нарва отказалась подписывать соглашение в сфере образования. Вице-мэр объяснила почему

Основной причиной отказа являются финансовые обязательства города в размере порядка 2 миллионов евро, которые могут возникнуть в результате подписания соглашения, передает rusERR.

Нарва сегодня не может себе этого позволить, говорят местные власти. По их мнению, отказ от соглашения не отразится на существующей системе образования.

„На системе никак не отразится. Мы выразили свой отказ тем, что нет финансовой возможности. Если получится так, что из того состояния, что есть, нам надо искать дополнительные ресурсы в виде педагогов, а также денежных потоков, то и того, и другого у нас, к сожалению, нет“, – сказала вице-мэр Нарвы Мессурме Писарева.

Соглашение об образовании предложило подписать Министерством образования и науки. Подписание намечено на 9 декабря.Соглашение в сфере образования призвано улучшить условия труда учителей и ввести для них карьерную модель с дифференцированной оплатой труда в зависимости от квалификации, а также зафиксировать принципы финансирования общего образования.

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