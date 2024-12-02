Новости Эстонии
02.12.2024, 19:45

ВИДЕО | Обязательное страхование ответственности при оказании медицинских услуг может повлечь повышение цен

 

С 1 ноября вступило в силу правило, согласно которому у лица, оказывающего услугу здравоохранения, должен быть договор страхования ответственности. Однако, по данным Департамента здоровья, страховки до сих пор нет у 263 медицинских учреждений, а у 62 учреждений разрешение на деятельность приостановлено.

Если в процессе лечения человеку был причинен ущерб, то он может обратиться с требованием компенсации ущерба к страховой компании, с которой у данного лечебного учреждения имеется договор. Ранее наш портал писал, что сейчас лечебные учреждения могут заключить договор только со страховой компанией PZU , причем это оказалось в четыре раза дороже, чем прогнозировалось изначально.

По состоянию на 2 декабря 2024 года обязанность заключить договор страхования имеется у 1709 учреждений. Из этого количества у 62 учреждений разрешение на деятельность приостановлено, но среди них, по словам начальника отдела услуг здравоохранения Департамента здоровья Кюлли Фридеманн, нет ни одного учреждения, оказывающего критические услуги.

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