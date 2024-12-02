ВИДЕО | Обязательное страхование ответственности при оказании медицинских услуг может повлечь повышение цен

Если в процессе лечения человеку был причинен ущерб, то он может обратиться с требованием компенсации ущерба к страховой компании, с которой у данного лечебного учреждения имеется договор. Ранее наш портал писал, что сейчас лечебные учреждения могут заключить договор только со страховой компанией PZU , причем это оказалось в четыре раза дороже, чем прогнозировалось изначально.