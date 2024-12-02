02.12.2024, 19:45
ВИДЕО | Обязательное страхование ответственности при оказании медицинских услуг может повлечь повышение цен
С 1 ноября вступило в силу правило, согласно которому у лица, оказывающего услугу здравоохранения, должен быть договор страхования ответственности. Однако, по данным Департамента здоровья, страховки до сих пор нет у 263 медицинских учреждений, а у 62 учреждений разрешение на деятельность приостановлено.
Если в процессе лечения человеку был причинен ущерб, то он может обратиться с требованием компенсации ущерба к страховой компании, с которой у данного лечебного учреждения имеется договор. Ранее наш портал писал, что сейчас лечебные учреждения могут заключить договор только со страховой компанией PZU , причем это оказалось в четыре раза дороже, чем прогнозировалось изначально.
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