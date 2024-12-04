04.12.2024, 12:15
В Эстонии и Литве с 2025 года будут округлять сдачу, в Латвии готов только проект закона. Как в странах Балтии будут избавляться от мелочи?(1)
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Со следующего года в Эстонии вступят в силу новые правила округления при оплате наличными. Их цель — сократить использование 1- и 2-центовых монет. Сдачу такими монетами выдавать не будут, а итоговую стоимость округлят до ближайших пяти центов. Банк Латвии разработал аналогичный проект закона об округлении. Латвийский Delfi рассказывает, как это будет в Эстонии и что придумали в Латвии.
В рамках борьбы за экологию правила округления уже ввели шесть стран еврозоны - Финляндия, Нидерланды, Ирландия, Бельгия, Италия и Словакия. В Эстонии подобное решение вступает в силу 1 января 2025 года, в Литве - с 1 мая 2025 года.
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