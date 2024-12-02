МНЕНИЕ | Почему министр иностранных дел Эстонии поддерживает ХАМАС и Хезболлу?

У меня складывается ощущение, что наш министр иностранных дел не понимает, что происходит в Израиле и вокруг него. Израиль сейчас атакуют с трех сторон, и это ощущается на месте. Я вернулась на прошлой неделе с северной границы Израиля, откуда эвакуировано 80 000 человек. Мы с делегацией парламентов Эстонии и Финляндии побывали в призрачном городе Кирьят-Шмона, который находится всего в двух километрах от границы с Ливаном. Пока мы там были, по близлежащей улице, которая являлась частной собственностью, ударила ракета. Нам пришлось спрятаться в укрытие на несколько минут.