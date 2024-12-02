Мнение
02.12.2024, 16:50

МНЕНИЕ | Почему министр иностранных дел Эстонии поддерживает ХАМАС и Хезболлу?

 
Эстония финансировала террористов ХАМАС
Riina Solman Заместитель председателя партии Isamaa
Протестующие в Тунисе требуют ареста Нетаньяху.
Протестующие в Тунисе требуют ареста Нетаньяху.
ФОТО: Hasan Mrad | ZUMAPRESS.com

Международный уголовный суд принял крайне вредное решение, выдав ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта, считает Рийна Сольман, член Рийгикогу (партия Isamaa).

К сожалению, министр иностранных дел Маргус Цахкна без всяких обсуждений поспешил это поддержать, уже в третий раз, действуя как представитель Эстонии, предпочтя террористов демократии.

У меня складывается ощущение, что наш министр иностранных дел не понимает, что происходит в Израиле и вокруг него. Израиль сейчас атакуют с трех сторон, и это ощущается на месте. Я вернулась на прошлой неделе с северной границы Израиля, откуда эвакуировано 80 000 человек. Мы с делегацией парламентов Эстонии и Финляндии побывали в призрачном городе Кирьят-Шмона, который находится всего в двух километрах от границы с Ливаном. Пока мы там были, по близлежащей улице, которая являлась частной собственностью, ударила ракета. Нам пришлось спрятаться в укрытие на несколько минут.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
RusDelfi
Поделиться
Комментарии