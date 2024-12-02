02.12.2024, 16:50
МНЕНИЕ | Почему министр иностранных дел Эстонии поддерживает ХАМАС и Хезболлу?
Эстония финансировала террористов ХАМАС
ФОТО: | ZUMAPRESS.com
Международный уголовный суд принял крайне вредное решение, выдав ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта, считает Рийна Сольман, член Рийгикогу (партия Isamaa).
К сожалению, министр иностранных дел Маргус Цахкна без всяких обсуждений поспешил это поддержать, уже в третий раз, действуя как представитель Эстонии, предпочтя террористов демократии.
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